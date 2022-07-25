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中元節各地復辦普度慶典 豬價漲至每公斤85元大關
天氣炎熱，豬隻食量大減，使豬肉減產約5%，雲林最近每天供應量也減約100頭，加上即將進入中元節豬的需求高峰期，使豬價節節上升至目前每公斤85元，雲林肉品市場表示，每年普度豬價都會上揚，目前已漲至高檔，未來可能只微幅再漲，應不致突破90元大關。
中元節是每年豬肉需求高峰期，受疫情影響，這兩年各地普度規模大幅縮減，今年「北基隆、南虎尾」的虎尾中元文化祭復辦，使豬價在進入農曆7月前就開始上揚，尤其最近天氣十分炎熱，豬的食慾大減，使豬產量也縮減，供應減少，加速豬價上揚。
雲林肉品市場總經理黃加安表示，天氣酷熱，較具規模的養豬場雖都有水廉或空調設備，但仍會造成豬的食量減少，產量相對下滑，全國每天毛豬供應量約兩萬頭，最近減少約1千頭，約占5%，國內最大的雲林縣目前單日交易量也減少約100頭，維持在2千頭上下。
此外，因飼料、運輸漲價反映成本，豬價一直維持在每公斤75元至80元之間起伏，今年疫情減緩，各地紛紛恢復中元慶典，使豬肉需求再進入高峰期，所以豬價隨之浮動，到這幾天漲至每公斤85元。
黃加安表示，每年中元節豬價都會上揚，尤其祭典拜拜多半使用溫體豬，雖然天氣炎熱造成豬的供應量減少，但這段期間也都有進口肉品調節，彌補一般消費用肉需求的缺口，加上85元已是高檔價，所以預估到農曆7月，即便會持續上漲，但波動的幅度不會太大，可能維持在85元到87元之間，破90元大關的機會不高。
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