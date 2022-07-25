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影／萬安45號演習登場！北市虎林變電所搶救演練 場面逼真

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
萬安45號演習今日下午1點半登場，虎林變電所進行關鍵基礎設施搶救及避難演練，圖為撲滅火勢演練。記者侯永全／攝影
萬安45號演習今日下午1點半登場，虎林變電所進行關鍵基礎設施搶救及避難演練，圖為撲滅火勢演練。記者侯永全／攝影

萬安45號演習今天下午1點半舉行，同時民眾收到警報通知，台北街頭瞬間淨空，商店及超商也配合演習暫時關燈關店。台北市柯文哲及副市長黃珊珊前往虎林變電所，視察關鍵基礎設施搶救及避難演練。

台北市長柯文哲致詞表示，近年來對岸軍機頻頻擾台，又爆發俄烏戰爭，在在提醒國人要居安思危，而戰爭是需要有所準備，因此決定今年的萬安演習加強實況演練。柯文哲強調，防空演習是落實執行，絕對不是喊抗中保台就可解決。演習結束後仍會針對問題或缺失徹底檢討，讓台灣真正具備防空避難的實際能力。

【中央社／台北25日電】

萬安演習今天登場並實施人員離車疏散，台北市消防局為配合演習，同步於信義區虎林變電所模擬遭受飛彈攻擊起火演練，以確保民眾生命財產安全。

萬安45號演習今天至28日舉行，每天下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等演練。台北市並實施在空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散的演練，待警報結束後才可回到車上。

消防局透過新聞稿表示，有鑒於俄烏戰爭和國際政治情形多變，中央政府於今天下午1時30分至2時擴大辦理北部地區「萬安45號」演習，台北市政府配合演習也於信義區虎林變電所舉辦關鍵基礎設施災害搶救演練。

為提升戰爭時救災效能，消防局說，這次演習是模擬虎林變電所遭受飛彈攻擊起火，演練內容包括台電特種防護團初期應變、民眾119視訊APP報案、受困民眾搜索與傷患救助、強制破門進入、指揮幕僚編組作業、成立醫療救護站，進行災害搶救及緊急救護等工作。

同時，統籌、調度及運用整體救災資源，由台北市衛生局協調責任急救醫院支援、警察局及社會局協助現場災民避難與安置，以強化各級救災人員遇到類似型態災害應變處置，以確保民眾生命財產安全。

另，萬安演習台北市警報施放期間，全市實施人員離車疏散，違者最高可開罰新台幣15萬元。根據台北市警察局統計資料顯示，無相關取締件數。

萬安演習下午登場，台北街頭瞬間淨空。記者侯永全／攝影
萬安演習下午登場，台北街頭瞬間淨空。記者侯永全／攝影
台北市長柯文哲(左)及副市長黃珊珊(右)前往虎林變電所，視察關鍵基礎設施搶救及避難演練。
台北市長柯文哲(左)及副市長黃珊珊(右)前往虎林變電所，視察關鍵基礎設施搶救及避難演練。
配合萬安演習超商店員暫時關燈關店。記者侯永全／攝影
配合萬安演習超商店員暫時關燈關店。記者侯永全／攝影
萬安演習下午登場，警報響起時開車民眾遭警員攔下，疏散到騎樓，台北街頭則瞬間淨空。記者侯永全／攝影
萬安演習下午登場，警報響起時開車民眾遭警員攔下，疏散到騎樓，台北街頭則瞬間淨空。記者侯永全／攝影
萬安45號演習今日下午1點半登場，虎林變電所進行關鍵基礎設施搶救及避難演練，圖為模擬變電所失火。記者侯永全／攝影
萬安45號演習今日下午1點半登場，虎林變電所進行關鍵基礎設施搶救及避難演練，圖為模擬變電所失火。記者侯永全／攝影
萬安演習下午登場，警報響起時騎車民眾遭警員攔下，被疏散到騎樓。記者侯永全／攝影
萬安演習下午登場，警報響起時騎車民眾遭警員攔下，被疏散到騎樓。記者侯永全／攝影
配合萬安演習超商暫時關燈關店，消費者則摸黑購物。記者侯永全／攝影
配合萬安演習超商暫時關燈關店，消費者則摸黑購物。記者侯永全／攝影
萬安45號演習今日下午1點半登場，虎林變電所進行關鍵基礎設施搶救及避難演練，圖為搶救傷患。記者侯永全／攝影
萬安45號演習今日下午1點半登場，虎林變電所進行關鍵基礎設施搶救及避難演練，圖為搶救傷患。記者侯永全／攝影
萬安演習下午登場，警報響起時有民眾過馬路，警員要求快步通過。記者侯永全／攝影
萬安演習下午登場，警報響起時有民眾過馬路，警員要求快步通過。記者侯永全／攝影

超商 萬安演習 北市 柯文哲 黃珊珊

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