影／鞏固灘岸一線反擊作戰 萬安45號演習淡水變空城

新北市淡水河口，位於軍事重要樞紐，今天下午1時30分，萬安45號演習北部地區準時登場，淡水警分局出動近300名警、民力，實施各項管制作為。平日人車鼎沸的淡水街頭，警報響起秒變空城，整個演習時間30分鐘，演習過程沒有發生任何突發狀況。

因疫情暫停2年的萬安演習，今天北部地區先行登場演習。首度參加演習的淡水警分局中山路派出所女警儲瑾雯表示，警報發報後，空蕩的淡水市區，與平日喧鬧景象，宛如平行時空，讓她十分驚訝。雖然天氣炎熱、汗如雨下，但見到民眾能配合各項演練，覺得辛苦也值得。