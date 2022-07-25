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影／鞏固灘岸一線反擊作戰 萬安45號演習淡水變空城

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝
萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝

新北市淡水河口，位於軍事重要樞紐，今天下午1時30分，萬安45號演習北部地區準時登場，淡水警分局出動近300名警、民力，實施各項管制作為。平日人車鼎沸的淡水街頭，警報響起秒變空城，整個演習時間30分鐘，演習過程沒有發生任何突發狀況。

因疫情暫停2年的萬安演習，今天北部地區先行登場演習。首度參加演習的淡水警分局中山路派出所女警儲瑾雯表示，警報發報後，空蕩的淡水市區，與平日喧鬧景象，宛如平行時空，讓她十分驚訝。雖然天氣炎熱、汗如雨下，但見到民眾能配合各項演練，覺得辛苦也值得。

淡水警分局提醒，民眾應該有居安思危觀念，不要認為敵人不會進攻而心存僥倖，應該做好防備，讓敵人無隙可乘。同時，民眾應即刻下載「警政服務APP」或「新北市iPoliceAPP」，可查詢最近的防空避難位置，多一分準備，少一分災害。

萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝
萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝
萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝
萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝
萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝
萬安45號演習警報響起，新北市淡水區瞬變空城。記者曾伯愷／翻攝

萬安演習 淡水河

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