視察萬安演習 柯文哲酸蔡英文：不是只喊抗中保台就可以

萬安45號演習今天下午1時30分，在北部地區(新竹以北至宜蘭)登場，台北市長柯文哲今天視察演練後在講評時提到，他希望防空演習要落實執行，「絕對不是只有喊抗中保台就可以解決，會要求演習之後，再更徹底檢討一遍，希望全民可以有防空避難的實際能力」。

這次萬安演習，中央僅要求直轄市擇定一個里，演練車離人員疏散演練，不過柯文哲指示全台北市456個里全部演練，今天演習狀況，還是發現有部分民眾仍在公車上沒有配合將近疏散避難。

柯文哲演習後表示，這一定要花一段時間，會請同仁將改進意見交上來，開檢討會議。大部分民眾都有下來(離車避難)，不過公車裡面有幾個沒有下來。

媒體也問柯文哲，幫這次的演習打幾分？柯文哲則表示，要全面報告交上來才知道。

柯文哲今天於萬安演習結束後講評表示，近年來共機頻繁擾台，還有今年2月爆發俄烏戰爭，這些都告訴我們要居安思危，所以今年2月他找兵役局，特別交代今年萬安演習必須實況演練，這半年多北市府做非常多準備，本來中央規定直轄市只要一個里，執行車停人就近疏散演習，但為了演習真正動員，台北市12行政區456個里，還是市場、百貨、捷運等全線徹底實施。

柯文哲說，為達到教育目的，台北市還有300所幼兒園、中小學於6月17日之前，暑假開始之前也作好全面演練，柯表示，國防是全民的事情，希望全民教育向下札根，也給全民國防知識，雖這次演習僅有短短半小個小時，不過市府團隊準備將近半年，包括防空設施清查、防空洞檢查，還有設置APP等，讓市民可以最快找到最近的防空避難所。