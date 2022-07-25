戴口罩降低口腔癌警覺 醫籲傷口逾2週沒好速就醫

疫情影響，口腔癌篩檢量大降38%，全民戴口罩也降低民眾對於口腔異樣的警覺；醫師表示，近來口腔癌中末期確診比例有增加趨勢，呼籲口腔內傷口或腫瘤逾2週沒好，都該就醫檢查。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒超過2年，許多民眾為防染疫不敢就醫，癌症篩檢人數直落谷底。根據衛生福利部國民健康署統計，2021年癌症篩檢量比疫情發生前的2019年少了23.4%。

進一步分析4種癌症篩檢量，口腔癌篩檢人數降幅達38%最多，大腸癌、乳癌降幅都落在約23%，子宮頸癌降幅約19%。

台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事呂宜興今天在國健署記者會後受訪時表示，有別其他癌症藏在身體內，口腔癌屬於相對外顯的癌症，以往經常是親友發現患者口齒不清或口腔長了奇怪東西，患者才會有所警覺並就醫。

不過，呂宜興說，疫情發生後，人人戴著口罩遮住大半張臉，說話也不像往常清晰，加上疫情期間患者不敢到醫院，醫護可能也怕染疫，無法像過去那麼仔細觸摸或檢查，光是到醫院檢查的人數就少了20%到30%，篩檢人數更是直直落。

呂宜興指出，每年約有8000人新確診為口腔癌，超過半數口腔癌確診時已是中末期，但最近觀察到中末期確診者有增加趨勢，很可能是疫情期間忌諱就醫，或是無人提醒便一拖再拖導致的結果。

口腔癌好發年齡層比其他癌症低，約落在50歲至60歲的中年族群，他表示，口腔癌患者高達90%都是男性，同時也是家庭重要支柱，吸菸、嚼檳榔及飲酒都是重要的危險因子。

呂宜興呼籲，民眾如發現口腔、舌頭上的傷口或腫瘤超過2週都沒痊癒，務必儘速就醫檢查，30歲以上有嚼檳榔或吸菸的民眾每2年應做一次口腔癌篩檢。

他說，若能早期發現口腔癌，只要以雷射、口內手術就能切除病灶，0期5年存活率高達80.2%，否則一旦拖到第4期，存活率只剩37.7%，還可能要使用放射治療等傷害更大的治療方式，也可能影響外觀，民眾發現異常，務必儘早就醫。