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不是停電！萬安演習台北車站大疏散 商店街一片黑

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台鐵人員協助疏導。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台鐵人員協助疏導。記者盧逸峰／攝影

萬安演習自今日起連續四天實施，今日由北部地區率先舉行。下午1時30分一到，台北車站即響起防空警報，火車雖照常運行，但一樓以上所有辦公人員、候車旅客及站務員均全數疏散到地下樓層避難，一樓大廳及商店街也因燈火管制而關閉燈光，頓時一片漆黑。不過地下樓層進出站、商店店鋪都還正常運作，旅客也還能購買美味的台鐵便當。

台鐵局表示，各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦為正常作業，該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程。台鐵局提醒，在萬安演習期間，下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。台鐵也說，凡已購票之旅客，因演習而延誤不及搭車，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

高鐵公司表示，演習期間，高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，預計於演習時段內離站之旅客，亦請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。

高鐵公司提醒，演習期間高鐵聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等都將同步暫停行駛，敬請旅客注意並配合。

萬安演習今日下午1時30分起由北部地區率先實施，民眾能收到防災細胞簡訊。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午1時30分起由北部地區率先實施，民眾能收到防災細胞簡訊。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層，地下層各商店照常運作，也還能販售台鐵便當。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層，地下層各商店照常運作，也還能販售台鐵便當。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層，大廳也關閉燈光，頓時一片漆黑。記者盧逸峰／攝影
萬安演習今日下午由北部地區率先實施，演習期間實施燈火管制及防空避難，台北車站一樓以上的人員均大規模疏散到地下樓層，大廳也關閉燈光，頓時一片漆黑。記者盧逸峰／攝影

萬安演習 高鐵

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