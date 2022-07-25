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北市公布手搖飲抽驗不合格 龜記與波囍上榜

中央社／ 台北25日電
台北市衛生局公布散裝飲冰品及配料抽驗結果，不符規定名單的品牌手搖飲與品項，為波囍的經典紅韻、龜記的紅水烏龍及三韻紅萱。聯合報系資料照／龜記茗品提供
台北市衛生局公布散裝飲冰品及配料抽驗結果，不符規定名單的品牌手搖飲與品項，為波囍的經典紅韻、龜記的紅水烏龍及三韻紅萱。聯合報系資料照／龜記茗品提供

台北市衛生局公布散裝飲冰品及配料抽驗結果，手搖飲龜記、波囍2品牌因指標性病源菌超標，衛生局已依違反食品安全衛生管理法分別罰業者新台幣4萬元、3萬元。

北市衛生局表示，此次共計抽驗93件（包括25件冰品及食用冰塊、38件調製飲品及30件配料），依類別檢驗指標性病源菌如沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7，初抽結果有20件不符規定。經通知業者限期改善，複抽結果仍有3件產品不符規定。

衛生局公布不符規定名單的品牌手搖飲與品項，為波囍的經典紅韻、龜記的紅水烏龍及三韻紅萱。衛生局已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分波囍3萬元罰鍰、龜記4萬元罰鍰。

衛生局指出，指標性病源菌超標，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員個人衛生狀況不佳，常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的指標性病源菌會影響飲冰品品質及減少保存期限。

此外，衛生局公布中元祭祀食品、生鮮禽畜肉品（含蛋）、生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果。檢出1件臘肉檢出己二烯酸超出使用限量，1件鵝肉檢出動物用藥殘留不符規定。

蔬果方面，衛生局指出，驗出1件甜豆（豌豆）有3項殘留農藥；1件油菜有2項殘留農藥；3件荔枝、1件芹菜及1件敏豆分別有1項殘留農藥不符規定。衛生局均已要求下架、追溯來源並開罰。

衛生局 冰品 抽驗

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