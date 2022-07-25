四癌篩檢量還在谷底 肺癌篩檢25天僅千人且集中北部

疫情期間就醫障礙增加、民眾諱疾忌醫，國健署公布去年(2021年)四癌症篩檢量比疫情前一年(2019年)減少23.4%，今年7月也僅比去年同期多3.6%，減幅還有2成沒補回來，只能靠下半年衝刺。今年7月1日開跑的低劑量電腦斷層肺癌篩檢，截至至25日上午9時止僅1032人利用，且近半數集中於北部(478人)，中部和南部各251、274人，東部僅29人。

為鼓勵民眾踴躍參與癌篩，國健署署長吳昭軍今邀請4大醫學會代表、台大公衛教授陳秀熙，一同出面呼籲「疫情已趨緩，但癌症沒有消失」，符合5種公費癌症篩檢條件的民眾，應趕快出來篩檢，出來篩檢。

「很多人拿著兩年前糞便潛血陽性報告，卻不來做大腸鏡。欠的債該還了！」台灣消化系醫學會秘書長邱瀚模表示，疫情期間人們有「錯誤的安全感」，但實際上，疫情結束也不會順便帶走癌症，反而會因為這兩年「很多事情沒有做」，腫瘤被養得更大。邱瀚模指出，即便沒家族史，若不做任何篩檢，每15個人就會有1人大腸癌，潛在人數可觀。

邱瀚模指出，糞便潛血檢查陽性就有20%機會會大腸癌，要是後續不做大腸鏡也不治療，死亡率增加6成，拖愈久、死亡率愈高。如果腸子裡有一顆大息肉，不處理，6到9個月就可能癌化，一年後大腸癌機會變兩倍；要是已有早期大腸癌，不處理，半年到一年就會進展到更後面的癌症期別。「疫情已經不同，有疫苗、有抗病毒藥物，看到癌症機率數字，還要不要賭？我想大家心理有數。」

「乳癌不是摸出來的，是照出來的！」乳房醫學會理事長陳守棟表示，乳房攝影才看得到乳癌早期的鈣化點，可減少40%晚期乳癌、減少41%乳癌死亡率。可惜民眾常要等到「女歌手罹癌」，來做篩檢的人才忽然增加。「癌症篩檢不能靠名人罹癌去提醒，」他建議婦女可用「生日」自我提醒，一年做攝影、一年做超音波，接替進行就有很好的效果；子女也不要只是送媽媽生日蛋糕而已，要帶媽媽去做乳癌篩檢。

「戴口罩加重鴕鳥心態、疫情嚴峻時有些醫師不願檢查口腔，這兩個因素導致口腔癌篩檢量減少幅度達5成，是四癌篩檢中最嚴重的。」頭頸部腫瘤醫學會常務理事呂宜興表示，疫情這兩年多因為外出都要戴口罩，會加重病人鴕鳥心態，原本口腔癌中晚期才診斷比例已經高達一半，現在又出現上升趨勢。

呂宜興表示，早期口腔癌有得用雷射手術、口內手術就可處理好，晚期可能涉及大範圍切除、骨骼皮瓣的重建和復健，吞嚥和語言功能都會受影響，也有較高風險受到職場歧視。他提醒30歲以上長期有菸、酒、嚼檳習慣者，口內出現腫瘤或潰瘍2周不能癒合者，都應趕快出來做接受口腔黏膜檢查。

婦產科醫學會理事長黄建霈表示，子宮頸抹片檢查成效很好，早期只要簡單局部手術，一期也還有機會保留子宮。如果拖到很晚才發現，手術範圍較大，可能傷害到膀胱等周邊器官，術後可能需要長期裝尿袋、吃軟便劑或灌腸。目前台灣子宮頸癌發生率已從20幾年前的10萬分之30降低到8，但距離10萬分之4的根除目標還有一段路要努力。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，癌症篩檢不僅可為健保省錢，也可減少生產力損失，推估4癌篩檢做1年，就可以為國家省下150億元，等於是花1元賺5元，是非常划算的投資，但反過來說，如果沒做好，未來就會面臨損失。

癌症防治組組長林莉茹表示，早期大腸癌5年存活率達9成以上，第4期則不到2成；子宮頸抹片發現病變者，有97.9%是子宮頸癌前病變及早期(0-1期)，5年存活率達9成以上。口腔癌晚期個案存活率不到4成。乳癌第0期及第1期5年存活率逾94%，第4期僅約35%。第1期肺癌之5年存活率約9成，但第4期5年存活率就僅剩1成。

建議民眾可透過「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站」查詢就近有參與公費癌篩的院所，也可直接詢問醫療院所或衛生局。

＊全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網

＊五癌篩檢資格：

乳癌：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

大腸癌：50-74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

肺癌：符合下列兩條件之一

(1)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

(2)重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。