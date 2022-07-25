每日工作訓練4小時 唐寶寶秀烘焙職人精神獲讚

唐氏症基金會於近日發布《職人精神》影片，唐寶寶俐落動作、專注眼神，搭配全片黑色背景，展現出烘焙職人專業魅力，十分吸睛，也恰好呼應近日正夯的韓劇「非常律師禹英禑」熱潮，讓看過影片的朋友印象深刻，對身心障礙者更多一層認識，並給予正面的肯定。

《職人精神》影片主角唐寶寶力心，患有先天性心臟病，從小抵抗力差，一個月平均感冒四次，骨質密度僅是正常人的60%，是個體弱多病的女孩。2014年從啟智學校高職部畢業後進入唐氏症基金會開辦的小作所接受職能訓練，為因應未來到庇護工場就職，小作所為力心量身打造每天至少持續4小時的工作時間，同時鼓勵力心參加舞蹈班、打擊樂班來提升她的體能狀況，亦連結物理治療師安排適合她的體適能訓練項目，增進其體能的維持與成長。直到2019年終於通過評估，順利轉銜到唐氏症基金會所經營的庇護商店，成為基金會的庇護員工。拍攝過程中，她認真看待每個鏡頭、動作，原定拍攝時間為5小時，當天僅花3小時便完成，讓工作人員不禁讚嘆「好厲害」。

唐寶寶力心在攝影棚露出俏皮微笑。（圖／唐氏症基金會提供）

另一位主角妙月是唐氏症基金會庇護工場的督導，她說：「力心工作時，有著異於常人的執著，她希望把每一個雪球餅乾都搓到很圓，搓完後還會端詳一番，一點都不馬虎。」除了工作，力心的貼心舉動，也令妙月督導印象深刻:「力心時常叮嚀我，要吃飯，怕我會餓肚子；她就是如此貼心、溫暖，這也是許多唐寶寶孩子的共通點。」

因為身體狀態和心智與一般人不同，唐氏症及心智障礙者在離開教育體制後，往往面臨的是「畢業即失業」的問題，尤其據統計顯示又以心智障礙就業比率最低，全國有3萬個被稱為「唐寶寶」的唐氏症患者，這些青年通常在高中職畢業後升學率低，亦只有 2 成能進入職場，其餘 8 成只能回家依賴父母。目前唐氏症基金會共有四間庇護工場、十間小作所，成為唐氏症和心智障礙青年培養職能、投入社會的管道。但經營著實不易，基金會董事長林正俠表示：「孩子們的能力培養，需耗費大量時間、資源，成本難以和大規模生產的工廠相比，且外部企業挾帶大量資源宣傳，我們得更努力才有辦法讓大眾看見」。

基金會感謝富宇慈善基金會、關鍵評論網、親子天下、聯合新聞網、科益影像整合行銷，長期以來，力挺唐寶寶就業。中秋佳節將近，唐氏症基金會懇請各界以具體購買支持唐寶寶就業，今年還特別以「平安、祈福、圓滿」為主軸，推出多款秋節限量禮盒；主打款「月來月平安」，以創意精緻雙層抽屜月餅禮盒，搭配時尚外盒設計，展現夜晚溫柔星光、月光及三隻萌萌月兔，同時內含多款鹹甜美味酥餅及以日本和菓子技術所特製出愛不囉嗦英文logo款月餅，冀望透過這份愛的禮盒傳遞十全十美的祝福，亦祈求度過疫情危機，民眾早日回歸正常生活的軌道。訂購洽詢請聯絡：02-2278-9585。