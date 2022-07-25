千萬富翁是你？5-6月期統一發票今13：30開獎「獎號即時更新」

5-6月期統一發票中獎號碼今天公布，將於中午13點30分由財政部開出，聯合新聞網會即時更新獎號，最大獎為特別獎（1000萬），接著特獎（200萬），屆時將會產生新的千萬、百萬富翁。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼同；四獎（4000元）與頭獎末5碼同；五獎（1000元）與頭獎末4碼同；六獎（200元）與頭獎末3碼同。

雲端發票專屬獎有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組。雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

財政部提醒，111年5-6月期統一發票中獎領獎期間為111年8月6日至111年11月5日，中獎人要在期限內前往指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯，除了可對統一發票中獎號碼，也可對雲端發票專屬獎號碼，但同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼，只能領取其中一個獎項。

財政部日前公布3-4月期統一發票未領張數，1000萬特別獎還有三張未領；200萬元特獎剩一張未領；雲端發票專屬百萬元獎還有28張未領獎。