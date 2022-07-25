還是熱！氣象局發布高溫警示 周四起關注熱帶擾動生成

台灣剛經歷了高溫炎熱的一周，連續數日最高溫度都突破40度。中央氣象局今日表示，未來一周仍是典型夏季天氣，要留意高溫，但上周末般的極端高溫會趨緩。

氣象局今日仍發布高溫警示，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。基隆市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣，台北市、新北市盆地，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局說，周日全台多處都出現38度以上高溫，本周氣溫呈略為下降的趨勢，其中北台灣預估是氣溫最高的地區，最高溫還是可以到35至36度間。氣象局也說，台灣附近沒什麼雲系發展，日本南方目前有一熱帶性低氣壓生成，預計會往日本前進，對台灣影響小。

氣象局預測，周四、五高壓減緩，整體環境受大低壓帶影響，台灣附近水氣增多、環境吹偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨。大低壓帶增加熱帶擾動生成的機會，但目前還沒有明顯的颱風訊號。