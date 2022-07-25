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姐弟同住電費僅110元 台北男曝「住家天然優勢+好習慣」：去年只繳59元
這個夏天實在熱到不行，網友紛紛尋找讓自己消暑又能省電費的好方法，一名與姐姐同住在台北文山區的男網友分享最近一期的電費帳單，竟然只要110元，讓大家紛紛直呼神人，但也引起網友質疑「是不是都沒在回家？」
這名網友透過臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享最近一期的電費帳單，他表示自己與姐姐同住，住家格局為2房2廳1衛，兩人作息跟正常人一樣、每天都會回家，「居住地略微通風，家中除了電腦以外，該有的也都有」。
只見他家最近一期的電費帳單，顯示姐弟兩人在計費期間使用119度電，流動電費為193.9元，由於可以扣除節電獎勵84元，相當於這一期電費只需110元。不只如此，他也曬出去（110）年6、7月電費帳單，兩人使用電度數為226度，但在扣掉節電獎勵298.8元及停電退額10.9元後，當期電費僅需繳交59元。
原PO說明自己每天早上9點到10點出門，工作忙完一天後大概在晚上8點至10點回到家，洗完澡就吹電風扇降溫。他也補充道，「最近幾年天氣愈來愈熱，我姐房間裝了一級效能冷氣，我房間沒有『西曬』還可以，居住環境『通風』與否差很多，其他平時用不到的電器則都會拔插頭」，才能達到省電效果。
許多網友看了都狂讚原PO是神人，「誇張 ！這是點蠟燭過日子？」、「我是租屋一度5元，每個月電費500塊左右，如果是台電帳單電費應該也很省」、「我單身的時候也是這樣，常常在領節能獎金，現在結婚後有小孩你就知道了，電盤轉的像飛盤一樣快，節能獎金都吐回去還台電了」。
也有人分享省錢訣竅，「每天回家就直接睡覺就差不多這樣的用電量」、「臨櫃申請電子帳單，還可以每期減收10元」、「屋頂自備太陽能發電儲電設備或許還能賣給台電賺錢」。
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