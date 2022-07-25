用Google街景畫出獨一無二的精彩！他們靠畫筆遊歷全世界

在〈Google街景之友〉社團裡，集結了一群靠街景畫出獨特美景的創作者。

精準的線條、細膩的筆觸、優美的構圖、浪漫的色彩和充滿巧思的個人風格，在〈Google街景之友〉社團裡，你每天都能欣賞到不同作者筆下的精彩，他們不僅將可能看似平凡無奇的街道點綴地如夢似幻，也彷彿帶著眾人透過畫筆旅行，勾勒出Google街景地圖下，令人悠然神往的美好。

在這個社團裡，社員未必是擁有高超技巧、享有極高知名度的專業畫家，反而大多是一群愛好畫畫、創作的繪者，分享自己畫下在Google街景裡所發現的美景，由於這兒畫畫的本質以速寫為主，也激起了不少從未拿過畫筆，卻積極學習、增進自我技巧的社員。

特別是在這個因為疫情而不能出國的時空背景下，透過Google街景的遊歷，彷彿也像出國走了一回──因為他們往往為了要探索到最適合取景的角度、心中最美好的構圖下筆，經常會透過Google街景「走遍」全球大小城鎮，待選定一個順眼的位置後，再「坐下」來好好寫生。

而從原先僅數十人的不開放社團，到現在成員已突破3.3萬，這對創始成員Mars（B6速寫男，粉絲高達5萬的創作者）和李善圖來說，絕對是當初他們始料未及的事。

透過速寫街景找回愛畫畫的初衷

台北民生西路。Mars提供圖／台北民生西路。Mars提供

京都美山町。李善圖提供

在社群上以「B6速寫男」自稱的Mars，堪稱是速寫界人氣最高的代表人物之一，他經常在粉專上分享自己的創作，其獨特的筆觸和對構圖嚴謹的要求與設計，成了他最引人入勝的關鍵，仔細看他的作品，都有如明信片般動人。

而在水彩畫作上有豐富經歷的李善圖，也是業界頗負盛名的水彩畫家，更有不少人收藏他的作品。他的街景速寫擅於用豐富的色彩點綴，對於光影、色澤的掌握更是淋漓盡致，非常令人讚歎。

值得一提的是，雖然他們都是科班出身、求學時期念的主要是美術班，但畢業後所從事的工作，都其實和純繪畫沒有太大的關係──Mars從事使用者介面設計、李善圖則是空間設計的負責人，許久沒動筆的他們，也是在一個偶然間，重拾畫筆、回憶起兒時的初衷。

李善圖分享，「以前為了工作、賺錢養家，其實不太有時間去畫畫，因為回到家就累了、也沒有想畫畫的慾望，後來因為偶然間發現〈速寫台北〉社團，才激發了我的動力，覺得可以拿起筆來，重新嘗試看看。」

用Google街景作畫 其實有極大的魅力

後來，一群在〈速寫台北〉裡聚首、也曾一起外出寫生的夥伴，決定創立屬於自己的〈Google街景之友〉社團。Mars說，最初其實只有30幾人，初期大家很踴躍，但後面愈來愈沉寂，也沒有人再去理會這個社團，「後來在疫情開始爆發的2020年，我們幾個管理員決定重啓、公開這個社團，沒想到慢慢人漸漸增加，大家所創作的作品，也很容易受到其他團員的鼓勵和支持。」

他分享，正是因為在那個不能出門的時刻，Google街景的服務反而是為愛創作的人們提供了另一個更方便的管道，「街景不僅可以放大、縮小，還可以找自己想要的角度，自行去做延伸或發揮，好像實際就漫步在某個街頭，甚至可以調整時間軸看看該地過往的樣子，這是創作過程非常有趣的地方。」

由於社團自稱畫街景的朋友們為「街友」，社團內也衍生出了發「便當」的術語，但所謂的便當，其實是社員們分享自己所找到美麗、充滿特色的街景畫面，再透過連結分享的方式邀請大家來畫該景，李善圖笑說，「很多新加入的朋友會以為畫個圖就可以領到便當來吃，但其實它只是個街景祕境的分享。」

有趣的是，在社團裡面分享的照片，有非常嚴格的規範，像是把照片直接用APP轉成繪畫風格的作品絕對禁止；實際到現場做畫、寫生，再附上街景連結的做法也同樣不行，Mars分享，「就是一定要透過Google街景畫街景，才是我們社團的宗旨，如果想要現場作畫的方式，那其實可以把作品分享到其他社團。」

雖然如此嚴謹，但社團內依然有非常活躍的互動，每天都有約20、30張照片被上傳、分享，而且作品的品質其實都很有水準。

街景線上畫聚 創造偽出國的浪漫

後來，也由於整個社團愈來愈有規模，版主們目前也會每三個月舉辦一次「線上畫聚」活動，等於一個虛擬的線上旅行團，來個四天三夜的旅程。

李善圖說，這個活動，是每次負責的版主，會在行程開始的當下公布創作的國家、城市或地區，社團成員們只要在週五到週一的四天期限裡，上傳自己的作品即算完成。由於每一個區域內都有非常多的東西可以探索，這活動也讓許多沒有辦法真正到那個國家的人們，有著更認識不同風俗民情的機會。

如今，線上畫聚至少已經辦了超過9回，社員們也紛紛透過街景遊歷了土耳其（Turkey）伊斯坦堡、日本（Japan）小樽市、荷蘭（Netherlands）阿姆斯特丹等，甚至連冰天雪地的格陵蘭都成了「景點」之一，由於想要找到好地點的過程並不容易，但卻也是讓這活動參加人數十分踴躍的樂趣。

值得一提的是，在沒有特殊活動的時期，大部分社員上傳的作品有許多都是日本的街景，「這樣就可以看出大家對日本旅遊有多麼期待了。」

掌握關鍵技巧 初學者也能漸漸熟練

事實上，速寫的作畫方式，是沒有學會繪畫專業的人，也能不斷練習、進步的一種技法，也讓速寫受到廣大的歡迎。

對於想要踏入速寫領域的初學者，他們也分享了建議。

Mars說，「建議初學者可以多看、多觀摩別人的作品，從最簡單的地方開始練習，不要一開始就妄想自己畫的能跟專家一樣，只要不斷嘗試、多多動筆，就會有自己的味道和感覺出來。」

李善圖也分享，「畫街景時，有時候會有透視的技巧，初學者畫起來可能會特別難，因此一開始在畫建築時，建議從建築物的正面著手，就算不著色也沒關係，只要不斷嘗試、累積經驗，一定可以熟能生巧。」

關於Google街景

Google街景服務邁入15週年，走遍超過100個國家、累積多達1700億張圖像，足以繞地球超過400圈，也積極記錄下台灣美景。

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君表示，「Google街景服務在台灣投入相當多元的資源，自2009年街景服務在台上線，至今已引進Google街景車、街景三輪車、街景手推車等拍攝器材，街景背包也讓Google街景更深入台灣自然景點或狹窄巷弄，收集更完整的圖資影像。」

Google街景服務也透過街景時光機功能捕捉同個地點、不同時間的影像，讓使用者能隨時隨地穿梭時空。

（本文出自2022.7.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）