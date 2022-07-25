明天中部萬安45號演習 嘉警到外籍人士聚集處宣導
明日26日周二下午1點半至2點，實施111年中部地區軍民聯合防空「萬安45號」演習，空襲緊急警報發放起至解除警報發放止為時30分鐘，將實施交通管制及人車疏散避難作為，請民眾配合警察、憲兵及民防人員指揮管制措施實施避難。
若違反演習規定，地方政府將可依民防法規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
嘉義縣民雄分局表示，為加強轄區外籍人士的宣導「萬安45號演習」配合事項，警方特別於近日至外籍人士常出入的商家、店面等處所，用不同語言內容向外籍人士宣導。
同時配合「四季交安」第三季主題「安全駕駛」，也向外籍人士宣導推廣「安全駕駛」，「不超速、不逼車、不無照駕駛」之交通安全觀念，並宣導取締酒後駕車之交通執法作為。
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