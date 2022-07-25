萬安演習今起登場！火車會停駛嗎？ 雙鐵規定一次看

萬安演習自今日起連續四天分別在北部、中部、南部及東部實施，實施時間為每日下午13時30分至14時。25日為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，26日為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，27日為台南市、高雄市、屏東縣，28日為花蓮縣、台東縣及離島地區。

台鐵局表示，各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦為正常作業，該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程。台鐵局提醒，在萬安演習期間，下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。台鐵也說，凡已購票之旅客，因演習而延誤不及搭車，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

高鐵公司表示，演習期間，高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，預計於演習時段內離站之旅客，亦請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。

高鐵公司提醒，演習期間高鐵聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等都將同步暫停行駛，敬請旅客注意並配合。

高鐵公司也說，今日下午受萬安演習影響的車站包括南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站；明日則是苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站；後天有台南站及左營站受影響，旅客多加注意。