一圖看懂未來一周天氣變化 周一最熱周二水氣增

中央氣象局今日指出，下周一至下周四全台各地高溫炎熱，山區午後雷陣雨，周二後西半部午後雷雨範圍增加；周五至周日水氣稍增，東半部會有局部短暫雨，西半部則是多雲到晴午後雷陣雨。

氣象局說，明日大台北地區及花蓮縱谷仍有局部37度以上高溫發生的機率，未來一周氣溫仍偏高，以周一最熱，請多補充水分，慎防熱傷害。

氣象局進一步指出，周一至周四高溫炎熱，主要還是受太平洋高壓影響，雖有稍減弱的趨勢，但還是熱。山區午後要注意局部雷陣雨，週二後西半部午後雷雨範圍逐漸增加，且清晨中南部地區有零星降雨機率。