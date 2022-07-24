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星宇航空夏令營在空中結業 點燃學子航空夢
聯合報x星宇航空夏令營於今日包下專機舉行「空中結業式」，邀請兩梯次共60名學員及其家長體驗星宇航空的服務，航班編號JX8888，從桃園機場起飛航向日本沖繩宮古島上空，再返回台灣繞行東海岸、澎湖，最後返回桃園機場，為夏令營畫下完美句點。有學員幸運今天生日，空服員及全體學員齊唱生日快樂歌，星宇航空貼心準備卡片為其慶生，讓他直呼很難忘。
本次夏令營安排8天7夜充實課程，讓學員收穫滿滿，除安排各項航空專業課程，也讓學員體驗水上逃生、機艙滅火、體驗動態模擬機、模擬客艙等新穎的機組員訓練設施，最後更包下專機「偽出國」，讓學員感受航空產業的魅力。更有嚮往進入航空業的學員，在機上直接向空服員表達「未來也想像你一樣」的目標。
星宇航空公關長聶國維今也出席空中結業式。他說，這次營隊辦得相當成功，盼藉此讓年輕學子對航空產業有更深一層的認識，成為啟蒙更多航空人才的契機，或許從中就有未來進入航空產業一起打拼的人才。
本次營隊共有兩梯次，第二梯次營期結束後才邀請兩梯次所有學員及家長參加「空中結業式」。聶國維分享，有第一梯次的學員在營隊結束回到家後，還對課程體驗念念不忘，讓他覺得營隊辦得很成功，且具有教育啟蒙意義，未來會評估再與聯合報攜手舉辦航空營隊。
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