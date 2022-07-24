星宇航空夏令營圓滿落幕 「K董沒架子」學員印象深

聯合報x星宇航空夏令營於今日包下專機舉行「空中結業式」，邀請兩梯次共60名學員及其家長體驗星宇航空的服務，為本次營期畫下完美句點。8天7夜的充實課程中，除安排各項航空專業課程，也讓學員體驗水上逃生、機艙滅火、體驗動態模擬機、模擬客艙等新穎的機組員訓練設施。

星宇航空董事長「K董」張國煒更親自出席始業式、結業式及專題演講與學員互動「零距離」，也讓學員感到印象深刻，直呼「K董」沒架子、很平易近人，也透過他的分享對航空產業有了更深的認識。

張國煒出席營隊時，勉勵學員要把英文能力準備好，而且從事航空產業對科系並無限制，籲學員要對自己有自信，資質好的人不用怕自己不會被錄取。他也提醒，實現夢想並非一蹴可幾，他也是從修飛機開始學習，一步一步累積才有如今的成就。

即將升上國中的龔同學說，本身就對直升機、飛機很感興趣因此來參加星宇夏令營。他對張國煒的樂觀、有趣感到印象深刻，未來不一定會從事航空產業，但會謹記張國煒的建議，把英文程度學好。龔同學也說，操作動態模擬機很有趣，未來如有機會再參加這類營隊，希望能多安排實作類的課程。