快訊

林志穎清醒了！ 車禍第3天最新病況曝光

12億新竹棒球場問題一籮筐 竹市代理市長向球員鞠躬道歉

央行啟動升息循環 「以房養老」利率快全數漲破2%大關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇航空夏令營圓滿落幕 「K董沒架子」學員印象深

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
聯合報x星宇航空夏令營安排8天7夜的充實課程，學員體驗飛機模擬系統。記者盧逸峰／攝影
聯合報x星宇航空夏令營安排8天7夜的充實課程，學員體驗飛機模擬系統。記者盧逸峰／攝影

聯合報x星宇航空夏令營於今日包下專機舉行「空中結業式」，邀請兩梯次共60名學員及其家長體驗星宇航空的服務，為本次營期畫下完美句點。8天7夜的充實課程中，除安排各項航空專業課程，也讓學員體驗水上逃生、機艙滅火、體驗動態模擬機、模擬客艙等新穎的機組員訓練設施。

星宇航空董事長「K董」張國煒更親自出席始業式、結業式及專題演講與學員互動「零距離」，也讓學員感到印象深刻，直呼「K董」沒架子、很平易近人，也透過他的分享對航空產業有了更深的認識。

張國煒出席營隊時，勉勵學員要把英文能力準備好，而且從事航空產業對科系並無限制，籲學員要對自己有自信，資質好的人不用怕自己不會被錄取。他也提醒，實現夢想並非一蹴可幾，他也是從修飛機開始學習，一步一步累積才有如今的成就。

即將升上國中的龔同學說，本身就對直升機、飛機很感興趣因此來參加星宇夏令營。他對張國煒的樂觀、有趣感到印象深刻，未來不一定會從事航空產業，但會謹記張國煒的建議，把英文程度學好。龔同學也說，操作動態模擬機很有趣，未來如有機會再參加這類營隊，希望能多安排實作類的課程。

就讀國中的廖同學則說，水上逃生、動態模擬機等課程都很有趣，很開心能參加空中結業式。他也建議，未來安排營隊課程時可以讓穿插實作課程與靜態課程。

聯合報x星宇航空夏令營課程充實，學員體驗空服員值勤。記者盧逸峰／攝影
聯合報x星宇航空夏令營課程充實，學員體驗空服員值勤。記者盧逸峰／攝影
聯合報x星宇航空夏令營圓滿落幕，本次營隊安排學員親身操作星宇動態模擬機，體驗駕駛飛機起降，頗受學員好評。記者盧逸峰／攝影
聯合報x星宇航空夏令營圓滿落幕，本次營隊安排學員親身操作星宇動態模擬機，體驗駕駛飛機起降，頗受學員好評。記者盧逸峰／攝影
星宇航空董事長張國煒親自出席聯合報x星宇航空夏令營始業式、結業式並發表專題演講，他不吝解答學員的問題，讓學員大呼「K董沒架子」。記者盧逸峰／攝影
星宇航空董事長張國煒親自出席聯合報x星宇航空夏令營始業式、結業式並發表專題演講，他不吝解答學員的問題，讓學員大呼「K董沒架子」。記者盧逸峰／攝影
聯合報x星宇航空夏令營課程充實，學員與星宇航空空服員教官合影。記者盧逸峰／攝影
聯合報x星宇航空夏令營課程充實，學員與星宇航空空服員教官合影。記者盧逸峰／攝影

夏令營 直升機 科系 星宇航空

延伸閱讀

張國煒臉書秀照 正面迎擊酸民「我就是敗家在這」

雲林這位老里長超厲害 連辦19年兩個月的免費夏令營

月薪破10萬「為何生活還是這麼痛苦」？現在的你已無鬆懈本錢...他點出2關鍵

星宇獨愛Airbus 張國煒自詡「全台灣最會選飛機的人」

相關新聞

一圖看懂未來一周天氣變化 周一最熱周二水氣增

中央氣象局今日指出，下周一至下周四全台各地高溫炎熱，山區午後雷陣雨，周二後西半部午後雷雨範圍增加；周五至周日水氣稍增，東...

猴痘列國際公衛緊急事件！莊人祥：抗病毒藥物8月抵台「採購數量保密」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨天宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。衛福部疾管署副署長莊人祥今天說，抗病毒藥物...

部基今免費百人腹部超音波 六成脂肪肝、二成五肝病變

衛生福利部基隆醫院今與財團法人肝病防治學術基金會，合辦免費腹部超音波檢查，100名民眾受惠。院方說「肝臟是個沉默寡言的器...

山老鼠暴利／請嘸外籍看護！移工卻寧願犯罪也想逃 政府還要坐視不管嗎？

國內申請外籍看護工家庭，高達九成在「等工」，幸運等到的，又要擔心明天起床看護工跑了，苦不堪言。看護工逃到工廠工作，或到山上種菜種水果，成為隱形農業大軍，默默賺錢也就算了，現在卻自組山老鼠集團，破壞山林，還提供一條龍服務，十分囂張。全台至今有6.6萬名移工下落不明，除了山老鼠集團浮出檯面，檯面下恐怕還有各種集團在蘊釀中，政府還要睜隻眼閉隻眼，坐視不管嗎？

星宇航空夏令營在空中結業 點燃學子航空夢

聯合報x星宇航空夏令營於今日包下專機舉行「空中結業式」，邀請兩梯次共60名學員及其家長體驗星宇航空的服務，航班編號JX8...

星宇航空夏令營圓滿落幕 「K董沒架子」學員印象深

聯合報x星宇航空夏令營於今日包下專機舉行「空中結業式」，邀請兩梯次共60名學員及其家長體驗星宇航空的服務，為本次營期畫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。