花蓮連日最高溫破40度 鄉民怨「風吹起來是熱的」

中央氣象局長鄭明典說「今天熱到頂」，全台變成「烤蕃薯」，花蓮卓溪、玉里、富源連日氣溫飆破40度，是自動測站最高溫。卓溪鄉民說，從來沒這麼熱過，風吹起來都是熱的，農民都不敢在上午6、7點過後下田，飲料店、冰店生意強強滾，許多民眾跑到水上樂園及溪邊消暑。

卓溪鄉公所秘書田桂花表示，在印象中，夏天沒有這麼熱，吹過的風都像焚風，聽聞農民都提早在清晨4點前耕作，上午6點過後就沒辦法繼續曝曬在陽光下，好在目前沒有收到鄉民通報，受炎熱影響導致農作物歉收。

而在玉里鎮開飲料店的王老闆說，因天氣太熱，又適逢暑假遊客多，買飲料解渴的人也很多，生意特別好；為了降溫，店面裝設雨滴霧氣，讓客人等待時可以清涼一下。

花蓮知卡宣綠森林親水公園暑假開放戲水設施，縣府統計，暑假期間平日入園人數約2千人，假日最多可超過4千人。

花蓮氣象站表示，花東縱谷出現高溫，主要是因為兩邊有中央山脈、海岸山脈阻擋，導致海風不易吹入，在太陽直射下，不斷加熱導致氣溫容易飆高，溫度容易破紀錄。同樣在花蓮縣，在2、3個小時車程遠的花蓮市，由於靠海邊，無山脈阻擋，在海風調節下，氣溫比位在縱谷地形的玉里或卓溪還要低個快10度。

花蓮縣衛生局長朱家祥提醒，夏日易引起肺炎、蜂窩性組織炎、中風等急症疾病，民眾外出應做好防曬、補充水分，慎防熱傷害。

朱家祥說，如果身旁的人體溫高於40度，有脫水、肌肉痙攣、情緒不穩及意識不清等症狀，可能是中暑，應迅速離開高溫環境，設法降低其體溫，解開多餘的衣服，用毛巾或海綿浸水拍拭身體，或在其身上擦水、搧風，並儘速就醫。