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猴痘列國際公衛緊急事件！莊人祥：抗病毒藥物8月抵台「採購數量保密」

中央社／ 台北24日電
衛福部疾管署副署長莊人祥表示，猴痘抗病毒藥物已完成簽約，最快8月抵台，採購數量保密。美聯社
衛福部疾管署副署長莊人祥表示，猴痘抗病毒藥物已完成簽約，最快8月抵台，採購數量保密。美聯社

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨天宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。衛福部疾管署副署長莊人祥今天說，抗病毒藥物已完成簽約，最快8月抵台，採購數量保密。

疾管署下午發布新聞稿表示，WHO評估自今年5月全球爆發猴痘疫情以來，病例數持續快速增加且受影響國家日益增多，昨天宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。台灣截至目前已通報10例病例，累計2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國。

疾管署已依專家建議規劃採購及儲備抗病毒藥物及洽談安全性較高的第三代天花疫苗，莊人祥接受媒體聯訪時表示，抗病毒藥物已完成簽約，正在安排運送班機，有望於8月提前到貨，採購數量預計目標為藥廠可提供最低限度，藥物使用對象為重症個案或重症高風險個案。

莊人祥說，第三代天花疫苗則仍在簽訂合約階段，希望可以在8月底前到貨。

疾管署長周志浩表示，面對猴痘疫情，台灣已經超前部署，將猴痘列為第二類法定傳染病，以利預作準備，現階段採取按部就班因應，全世界都在搶疫苗和藥物，採購量不可能很大，待確定會儘速向民眾報告。

針對外界關注台灣是否成立猴痘中央流行疫情指揮中心，周志浩表示，雖然現階段國內疫情狀況還好，但考慮猴痘傳播會集中在侷限性族群，因此不會以國內累計多少例個案為成立條件，未來將視鄰近國家疫情，評估成立與否。

疾管署已於6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」。全球自今年5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，累計至少74國地區報告1萬6836例確診，以歐洲及美洲區域疫情最嚴峻，前五名分別為西班牙、美國、德國、英國、法國。

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