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部基今免費百人腹部超音波 六成脂肪肝、二成五肝病變

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛福部基隆醫院今與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，100名民眾受惠。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院今與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，100名民眾受惠。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院今與財團法人肝病防治學術基金會，合辦免費腹部超音波檢查，100名民眾受惠。院方說「肝臟是個沉默寡言的器官」，提醒民眾儘量保持作息正常，充足的睡眠，多攝取天然食材，避免菸酒，維持適度的運動習慣，保護「好心肝」。

7月28日是「世界肝炎日」，肝病防治學術基金會推動「今年超了沒──全民免費腹部超音波檢查」活動，提醒民眾注意肝臟健康。部基提供100個名額，開放網路預約不到2小時即額滿。

醫院指出，衛福部公布去年國人死因統計結果，肝癌連續42年位居十大癌症死因第2名。為讓民眾正視早期發現、早期治療及定期追蹤肝健康問題的重要性，透過今天的活動，呼籲40歲以上民眾應每年進行1次腹部超音波檢查。

今天在部基接受腹部超音波檢查的100人中，63%有脂肪肝，24%可能有肝腫瘤、肝實質病變及性質不明腫瘤等問題。

衛福部基隆醫院院長林慶豐說，許多民眾可能因為工作繁忙或防疫的顧慮，忽略了定期檢查，掌握自己身體健康狀態的重要性。今天在活動現場同時提供衛教諮詢、後續肝膽腸胃科門診就醫資訊，讓有需要的民眾可以盡早獲得所需的醫療服務。

醫院表示，肝臟是個沉默寡言的器官，在人體主要負責解毒、消化以及代謝。肝臟一旦有狀況，即使民眾可能只是覺得疲倦、無力，但其實已經發生嚴重的問題。提醒民眾保持作息正常、不熬夜，擁有充足的睡眠。多加攝取天然食材、新鮮蔬果，避免暴飲暴食及菸酒，加上維持適度的運動習慣，保護肝臟健康。

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