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金山古法漁業蹦火仔、牽罟 暑假多場體驗活動開跑

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
供奉媽祖的金包里慈護宮，為金山當地的信仰中心，每年農曆4月會舉行遶境與野柳祭典，將金面二媽神像送回發現地野柳媽祖洞祭祀。圖／新北市府文化局提供
供奉媽祖的金包里慈護宮，為金山當地的信仰中心，每年農曆4月會舉行遶境與野柳祭典，將金面二媽神像送回發現地野柳媽祖洞祭祀。圖／新北市府文化局提供

金山八景之稱的磺火捕魚，台語俗稱蹦火仔，是金山一帶流傳百年歷史的傳統捕魚方式。新北市府為保存此一無形文化資產，2015年將其登錄為新北市民俗，船家即日起至9月5日舉辦多場攝影及體驗活動；此外，7、8月也可以至新北市溫泉觀光協會體驗牽罟，感受早期漁民的生活。

磺火捕魚又稱為蹦火仔，金山一帶海域每年5月至9月的夜晚，漁民利用電石（當地俗稱磺石）加水的化學反應產生氣體乙炔，瞬間產生強光和巨大聲響，吸引趨光性的青鱗魚大量跳出水面，漁民便以叉手網撈捕跳躍起來的魚群。

市府文化局表示，全世界僅剩金山區的磺港保有此傳統捕魚法，且僅存一艘磺火船持續出海捕魚，新北市為保存此一無形文化資產，2015年將其登錄為新北市民俗，後因2016年文化資產保存法修訂，無形文化資產需擬定保存維護計畫，因此陸續建檔基本資料、調查紀錄、傳承活化、教育推廣等。

另外，牽罟也是金山萬里一帶古老的捕魚方式之一，早期每當魚汛來臨時，沿海的居民分派人手，全天候守在海邊，當發現魚群出沒，居民以竹筏或舢舨立即出海，並沿海繞一大圈撒網來包抄魚群，將近海魚類都收進網內，等舢舨驅趕魚群入網後，留在岸上的人合力拉起漁獲。民眾也可以參與7、8月新北市溫泉觀光協會舉辦的牽罟體驗活動。

因漁業沿海信仰多以信奉媽祖為主，供奉媽祖的金包里慈護宮，為金山當地的信仰中心，每年農曆4月會舉行遶境與野柳祭典，將金面二媽神像送回發現地野柳媽祖洞祭祀；慈護宮農曆7月14及15日則有放水燈及慶讚中元大法會活動，蔚為金山地區一大盛事。

金山八景之稱的磺火捕魚，台語俗稱蹦火仔，是金山一帶流傳百年歷史的傳統捕魚方式。圖／新北市府文化局提供
金山八景之稱的磺火捕魚，台語俗稱蹦火仔，是金山一帶流傳百年歷史的傳統捕魚方式。圖／新北市府文化局提供
牽罟也是金山萬里一帶古老的捕魚方式之一，居民以竹筏或舢舨立即出海，並沿海繞一大圈撒網來包抄，將近海魚類都收進網內，等舢舨驅趕魚群入網後，留在岸上的人合力拉起漁獲。圖／新北市府文化局提供
牽罟也是金山萬里一帶古老的捕魚方式之一，居民以竹筏或舢舨立即出海，並沿海繞一大圈撒網來包抄，將近海魚類都收進網內，等舢舨驅趕魚群入網後，留在岸上的人合力拉起漁獲。圖／新北市府文化局提供

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