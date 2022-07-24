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自帶環保杯消費宜蘭抽65吋大電視 漢本驛站淨灘有贈品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭熱門打卡景點「漢本海洋驛站」與縣環保局提供器具給遊客淨灘，送乾洗手凝露；自帶環保杯到市集消費享優惠，還能參加抽獎。圖／台泥集團提供
宜蘭熱門打卡景點「漢本海洋驛站」與縣環保局提供器具給遊客淨灘，送乾洗手凝露；自帶環保杯到市集消費享優惠，還能參加抽獎。圖／台泥集團提供

暑假出遊記得帶環保杯。環保署推自備飲料杯政策，帶杯子到連鎖飲料店買飲品，每杯折抵5元，宜蘭童玩藝術節加碼，園區所有飲料店以環保杯買飲品加倍折抵10元，縣府更祭出抽獎，最大獎是65吋電視；另外到台泥集團打卡熱點漢本海洋驛站淨灘不但有贈品，消費參加抽獎，自備容器買東西一樣有折扣。

環保署實施「一次用飲料杯限制」政策，自帶杯子消費享折扣，部分縣市政府加碼鼓勵，宜蘭縣大手筆加碼送出65吋大電視抽獎，最吸睛。

宜蘭縣政府與頭城休閒旅館、光腳丫民宿、礁溪老爺酒店、羅東林區管理處合作，民眾自備環保杯到縣內連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超市購買飲料，折抵5元優惠，到國際童玩節園區購買飲料不論是否連鎖店，民眾自備環保杯折抵10元。

縣環保局更加碼辦抽獎，在FB粉絲專頁掃描QR碼並登錄交易明細可參加抽獎活動，最大獎65吋液晶電視，還有環保旅館住宿券、折價券、餐券、園遊券、冰霸杯及超商禮券，活動即日起至8月31日止，詳情可至環保局官網及FB粉絲頁查詢。

去年剛開放的熱門景點宜蘭漢本海洋驛站，是台泥企業與海巡署活化安檢所空間成為網美拍照熱點，包括望海鞦韆、仙人掌綠洲、夢幻天空之梯等都很好拍，海灘有一處秘境涵洞被喻為「台版神隱少女」場景。

台泥漢本海洋驛站與環保局推出「淨灘很便利」，免費供遊客長夾、手套、竹簍淨灘，體驗海廢彩繪，把淨灘或海廢彩繪照片上傳漢本海洋驛站臉書，獲環保局贈送迪士尼抗菌潔淨乾洗手凝露。

7月18日起，台泥與環保局在灘本驛站提供免費環保杯，民眾不管租借或自備容器到市集店家消費都可享折抵優惠，消費滿百元參加抽獎，有機會獲得君品酒店雙人住宿券、蝦紅素霜淇淋、市集折價券或驛站望海鞦韆體驗券等好禮。

宜蘭熱門打卡景點「漢本海洋驛站」與縣環保局提供器具給遊客淨灘，送乾洗手凝露；自帶環保杯到市集消費享優惠，還能參加抽獎。圖／台泥集團提供
宜蘭熱門打卡景點「漢本海洋驛站」與縣環保局提供器具給遊客淨灘，送乾洗手凝露；自帶環保杯到市集消費享優惠，還能參加抽獎。圖／台泥集團提供
自備環保杯買連鎖飲料店的飲品折5元（童玩節園區折10元），宜蘭縣環保局更加碼抽獎，掃描QR碼並登錄交易明細，有機會抽中65吋液晶電視，還有住宿券、餐券、園遊券及超商禮券等好康。圖／環保局提供
自備環保杯買連鎖飲料店的飲品折5元（童玩節園區折10元），宜蘭縣環保局更加碼抽獎，掃描QR碼並登錄交易明細，有機會抽中65吋液晶電視，還有住宿券、餐券、園遊券及超商禮券等好康。圖／環保局提供
宜蘭打卡熱門景點「漢本海洋驛站」與縣環保局提供器具給遊客淨灘，送乾洗手凝露，自帶環保杯到市集消費享優惠，可免費體驗望海鞦韆。圖／台泥集團提供
宜蘭打卡熱門景點「漢本海洋驛站」與縣環保局提供器具給遊客淨灘，送乾洗手凝露，自帶環保杯到市集消費享優惠，可免費體驗望海鞦韆。圖／台泥集團提供

宜蘭 淨灘 環保署 台泥

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