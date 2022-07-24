免費超音波活動逾8成肝異常 醫警示：脂肪肝恐成新國病

肝基金會今日結合世界肝炎日舉辦「今年超了沒？全民腹超活動」透過免費的腹部超音波檢查活動全台串聯16家醫療院所，在一個上午的時間就檢查了3205位民眾。肝基會總執行長楊培銘表示，今年參與民眾的肝異常率達到82.8%，其中又以脂肪肝最多，是與民眾的飲食、運動習慣影響有關，脂肪肝也可能成為台灣「新國病」。

楊培銘表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。若是發現時已是晚期，不管是化療，標靶治療效果皆不好，因為肝癌不像一些其他癌症與固定基因有關，真正致病的因子仍未找到，在治療上便難破。

本次「今年超了沒？全民腹超活動」中，台大雲林分院因限制BMI要超過27以上的民眾才可報名，因此較其他15間醫院驗出來的脂肪肝比例56%高出許多，來到72%。楊培銘指出，本次脂肪肝比例是所有肝異常中最高的，因此台灣除了B型肝炎、C型肝炎外，脂肪肝恐怕也將成為未來新國病。

「脂肪肝與年齡沒有正相關。」楊培銘說，主要成因還是飲食、運動習慣影響，因此年輕人也可能會有、瘦的人也會有；但脂肪肝是可以逆轉的，即使是重度脂肪肝的民眾，只要半年的時間就可以恢復正常，減重自身體重的10分之1，就可以完全消除脂肪肝。

病友黃忠能現場分享，他年屆71歲，每年參加衛生所的抽血檢查，沒有B、C型肝炎，但因為不包含超音波檢查，所以沒有辦法察覺肝臟的異樣；直到他某次抽血中發現甲型胎兒蛋白數值過高，被告知可能有肝腫瘤，才來找楊培銘看病，現場做腹部超音波檢查，才發現一顆3.5公分的肝腫瘤，趕快轉到台大醫院手術，

黄忠能先生說，由於毫無症狀，確診當下覺得訝異，沒有B、C肝為何會得肝癌？在此前，他都正常生活，種菜、砍竹、墾地，體能相當好，沒有覺得自己會得肝癌。因此，黃忠能先生以自身經驗提醒大家，即使沒有B、C肝，也應每年做超音波檢查，才能及早發現異狀、及早治療；也勿因疫情而拖延該做的定期檢查，以免錯失醫治良機。

曾有脂肪肝民眾，身材非常好，一直找不出造成的原因，仔細回想後，才想起他每天喝咖啡時，都一定要加顆奶球，所以就造成三酸甘油脂過高，進而變成脂肪肝。

楊培銘說，民眾在飲食選擇上，含糖飲料不要飲用太多，乳糖攝取過多，在體內都會轉換成三酸甘油脂，危害身體健康，過去推廣的每日五蔬果，水果恐怕也是含糖量過高的幫兇，因此飲食可選擇著重在蔬菜類上的攝取。