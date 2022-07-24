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台灣變成「烤番薯」 花蓮富源40.4度、板橋38.8度

聯合報／ 記者楊德宜邱瓊玉／台北即時報導
天氣持續高溫炎熱，家長帶著孩童到水樂園戲水消暑。記者葉信菉／攝影
天氣持續高溫炎熱，家長帶著孩童到水樂園戲水消暑。記者葉信菉／攝影

中央氣象局資料顯示，花蓮縣富源今天中午12時20分40.4度，排名第二的花蓮縣清水林道39.8度。新北市板橋下午1時17分38.8度。根據氣象局今天下午1時的溫度分布圖，全台平地紅通通，多處出現極端高溫，紫色區塊明顯比昨天同時間範圍來得大，台灣再度變成「烤番薯」。

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天白天桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

台北市北投區上午舉行健行活動，一名民眾頭上綁起了毛巾散熱。記者邱德祥／攝影
台北市北投區上午舉行健行活動，一名民眾頭上綁起了毛巾散熱。記者邱德祥／攝影
根據氣象局今天下午1時的溫度分布圖，全台平地紅通通，多處出現極端高溫，紫色區塊明顯比昨天同時間範圍來得大，台灣再度變成「烤番薯」。圖／取自氣象局網站
根據氣象局今天下午1時的溫度分布圖，全台平地紅通通，多處出現極端高溫，紫色區塊明顯比昨天同時間範圍來得大，台灣再度變成「烤番薯」。圖／取自氣象局網站

高溫 花蓮

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