台灣變成「烤番薯」 花蓮富源40.4度、板橋38.8度

中央氣象局資料顯示，花蓮縣富源今天中午12時20分40.4度，排名第二的花蓮縣清水林道39.8度。新北市板橋下午1時17分38.8度。根據氣象局今天下午1時的溫度分布圖，全台平地紅通通，多處出現極端高溫，紫色區塊明顯比昨天同時間範圍來得大，台灣再度變成「烤番薯」。

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天白天桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。