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苑裡C肝重災區 小鎮醫院4年篩檢近2萬人根治615人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡李綜合醫院今天辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，李順安（左）到場致意。記者范榮達／攝影
苗栗縣苑裡李綜合醫院今天辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，李順安（左）到場致意。記者范榮達／攝影

苗栗縣苑裡鎮一度名列C肝重災區，在地醫師李順安立志消除惡名，4年來保肝大作戰，苑裡李綜合醫院團隊篩檢1萬8769人、根治615人，成效獲財團法人肝病防治學術基金會肯定，應邀7月28日發表。

肝基會今天結合全台16家醫療院所，辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，苑裡李綜合是苗栗縣唯一一家，動員39名醫護及工作人員，篩檢200名民眾。

李綜合醫療社團法人董事長李順安、李綜合院長許明賢等人，一早就到場致意並衛教，一些民眾接受檢查，還有白米贈品可拿，直呼「真好！」

衛生福利部國家消除C肝辦公室4年前公告苑裡鎮是最高的第7級風險，李順安有使命感，立志3至5年期間，消除C肝重災區的惡名，李綜合花費約200萬元，支應加班、場地及贈品等費用，團隊披星戴月深入各個角落篩檢，推動保肝大作戰。

李順安說，4年來共篩檢1萬8769人，陽性2305人，收案追蹤1665人，完治615人，還有療程中25人，對一個小鎮醫院相當不容易，肝基會7月28日特別邀請他出席「2022世界肝日-苑裡C肝根除」成果座談會，分享李綜合經驗。

許明賢指出，肝是沉默的器官，如慢性發炎未及時發現治療，易轉化肝纖維化、肝硬化，甚或發展癌瘤病變，過去干擾素治療，副作用較大，目前抗病毒藥物治療，健保並有給付，建議40歲以上民眾每年一次超音波檢查，若是B、C型肝炎帶原者，應定期就醫，抽血檢查追蹤，且每半年一次腹部超音波檢查。

肝病防治學術基金會今天結合全台16家醫療院所，辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，吸引鄉親參加。記者范榮達／攝影
肝病防治學術基金會今天結合全台16家醫療院所，辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，吸引鄉親參加。記者范榮達／攝影
苗栗縣苑裡李綜合醫院今天辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，並發送白米等贈品。記者范榮達／攝影
苗栗縣苑裡李綜合醫院今天辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，並發送白米等贈品。記者范榮達／攝影
苗栗縣苑裡李綜合醫院團隊推動保肝大作戰，成效獲肯定。記者范榮達／攝影
苗栗縣苑裡李綜合醫院團隊推動保肝大作戰，成效獲肯定。記者范榮達／攝影
小鎮醫師李順安的使命感，立志消除苗栗縣苑裡鎮C肝重災區的惡名。記者范榮達／攝影
小鎮醫師李順安的使命感，立志消除苗栗縣苑裡鎮C肝重災區的惡名。記者范榮達／攝影

C肝 苗栗縣 肝炎

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