猴痘列公衛緊急事件 設指揮中心？ 疾管署：看散布模式

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨天宣布，將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），是世衛最高等級公衛警報。對於世衛將猴痘警戒升級，我疾管署署長周志浩表示，國內早就將猴痘列為法定傳染病，已預作準備。至於是否為此開設指揮中心，無法以「幾例確診」為標準，而要看到時候的散布情形和模式而定。

周志浩表示，因應國際猴痘疫情，我國也正在採購相關的藥物和疫苗，臨床端也做出建議處置方式，這些都已經先準備就緒。的確國內出現兩例境外移入個案，但也因整備即時，其中一例已出院，且接觸者無任何症狀；另一例個案還在住院中，但無社區接觸者，社區都很安全。

周志浩表示，目前都按部就班就班在因應猴痘疫情，疫苗和藥物因為全世界在搶，量不可能很大，確切的數量和進貨時間等確定會向國人報告。

對於是否會因應猴痘成立指揮中心以及成立條件，周志浩則表示，目前國內情形還好，且因猴痘的傳播主要在侷限性的族群當中，因此不會用幾例作為成立條件，未來還要看疫情散布情形和模式，評估是否成立。

根據美國疾病防治中心（CDC）20日發布的統計，全球已有72國通報超過1萬5800例猴痘病例。猴痘長年在西非和中非傳播，5月初以來，這兩個地區之外的猴痘病例激增。

世衛6月23日首度召開緊急委員會議，決定是否將猴痘列為國際關注公共衛生緊急事件。當時多數委員向譚德塞建議，情況未達發布最高等級警報的標準。但因病例近一步增加，第二次緊急委員會議於7月21日舉行，盡管多數委員認為無須發布最高警戒，譚德塞仍因情勢迫切，發布最高警戒。