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炎暑吃冰好罪惡？ 醫師建議：選對這些冰熱量少一半

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師蕭伶茲指出，冰淇淋和霜淇淋的最大差異在於冰淇淋的乳脂含量在10～18%，而霜淇淋的乳脂含量僅有 3～6 %，所以冰淇淋的單位熱量會較高。示意圖／ingimage
醫師蕭伶茲指出，冰淇淋和霜淇淋的最大差異在於冰淇淋的乳脂含量在10～18%，而霜淇淋的乳脂含量僅有 3～6 %，所以冰淇淋的單位熱量會較高。示意圖／ingimage

許多人在炎炎夏日會忍不住來一碗刨冰或冰棒消暑氣，不過冰品的種類與熱量差異也不小，好日子診所的醫師蕭伶茲就提出四類消暑好選擇，讓人們在享受清涼冰品的同時也不會攝取過多熱量。

1. 冰淇淋VS.霜淇淋

一球一球的冰淇淋和螺旋狀的霜淇淋都是混合牛奶、鮮奶油再加上香料與甜味劑製作而成，差別在於冰淇淋的乳脂含量在10～18%，而霜淇淋的乳脂含量僅有 3～6 %，所以冰淇淋的單位熱量會較高。

挖個兩球冰淇淋的熱量就有360-400大卡，而市售一份霜淇淋熱量約100-150大卡，所以霜淇淋會是較優的選擇，如果選擇杯裝而不用甜筒熱量會再少一點。她建議「請選杯裝霜淇淋」。

2. 冰棒VS.雪糕

超商冰櫃有五顏六色的冰品，其中可粗分為主成分是水和糖組成的冰棒，與再多添加乳脂類的雪糕。

「透明度越高、口味越單純的熱量較低」，成分有添加脫脂奶粉、油脂、奶油，看起來不透明的熱量會較高，如果又有內餡或配料，外層又多一層脆皮，一枝雪糕的熱量會多達250大卡，「建議選擇清冰或水果冰棒會較優」。

3. 刨冰VS.雪花冰

刨冰是刨細純水冰塊，基本上無熱量，而雪花冰是由鮮奶、煉乳與鮮奶油製成的冰磚削片，一碗雪花冰熱量就200~400大卡起跳，「再加上配料大概就跟一個便當的熱量一樣多」。

配料的熱量差異也很大，豆類、花生、粉圓熱量高，芋園、地瓜和芋頭尚可，新鮮水果、愛玉、仙草、寒天、木耳熱量低，是最佳選擇，此外，糖水也需特別注意，可請老闆「手下留情」，不要再額外添加煉乳、黑糖或果醬。蕭伶茲推薦水果刨冰、仙草愛玉冰。

4. 泡泡冰VS.冰沙

泡泡冰是將冰花跟原料不斷攪拌讓配料與冰緊密混合的冰品，而冰沙是將冰塊與配料打碎組成，兩者口感不一樣，熱量的差異主要是看原料組成和糖的添加量。

她最後說，「甜膩膩口感綿密的高熱量選項吃完，會不會好像更口渴？反而那些較清爽、負較小的冰品是不是相對上更涼爽解渴呢？」

冰淇淋 醫師

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