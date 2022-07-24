童軍總會理事長就職典禮 鄭文燦接棒

中華民國童軍總會今舉行第27屆理事長就職典禮，現任理事長、基隆市長林右昌卸任，並交棒給桃園市長鄭文燦，中華民國童軍總會會長、總統蔡英文親自監交。

蔡英文總統勉勵童軍夥伴在新任鄭理事長文燦的領導下繼續推廣童軍，並持續邁向全球化挑戰。她說，年底九合一選舉將舉行18歲公民修憲案複決，如果未來公民權下修至18歲，讓年輕人有意願與機會，共同參與公共事務，帶動社會各領域的進步。

中華民國童軍總會會長、蔡英文總統致詞表示，感謝林右昌帶領的團隊與全體童軍伙伴，盡管第27屆亞太童軍領袖會議受疫情影響透過線上，現在也再度爭取到第28屆亞太童軍會議主辦權，將於2025年在台灣舉行。童軍運動走向世界，期許鄭文燦接任後繼續讓童軍看見台灣，讓童軍運動強化社會連結，讓人生以服務目的的童軍精神，落實在每個活動中。

蔡英文總統說，童軍培養樂意貢獻服務且積極參與社會的精神，年輕人參與公共事務，可替社會促成良善改變。她說，年底九合一選舉將舉行18歲公民修憲案複決，如果未來公民權下修至18歲，讓年輕人有意願與機會，共同參與公共事務，帶動社會各領域的進步。

林右昌也發表卸任感言，他回顧這六年任內的成果，是讓童軍運動以及中華民國童軍所有夥伴成為真正的大家庭。他說，這六年間或許有不同立場，對不同制度有不同見解，對活動也有不同看法，但藉由平台與會議整合意見形成共識，成為集體努力的方向與目標，真正變成一個團隊，從地方政府、童軍會、省會與總會，真的是一個團隊。

林右昌也說，這六年也改善童軍總會的財務，從過去不穩定，現在總會盡量不要留錢在身上，基金會盈餘全力支援總會運作，把資源下放給地方縣市童軍會，讓補助金額提升，「只准增加不會減少」，對童軍會推動業務能更篤定且堅定有信心，這六年間完成非常多制度改革，並建立新的制度，也把過去不健全的部分補充，未來還有很多需要繼續努力的地方，在各界努力下，也相信未來會更加穩定。

教育部長潘文忠表示，林右昌不只對市政，對教育也非常關注，因為對教育了解，在童軍理事長兩屆、六年任期間，可以看見童軍運動有十足進步。國內面對疫情也辦理許多活動，面向國際也有好成就，也讓世界各國看見台灣，不只將童軍活動向前推動，也凝聚童軍團隊的向心力。

鄭文燦表示，童軍已是青少年最大國際NGO團體，也發展出完善制度，培養青少年動手做、用心學，合群勇氣與冒險犯難的精神，教育部也維持綜合教育有童軍活動。

鄭文燦說，他擔任桃園市長，也擔任桃園市童軍理事長，現在童軍運動全民化，有幼童軍、羅浮與各種童軍活動，這六年成果童軍大家庭也有共識，童軍教育對台灣非常有價值，未來希望可以更加社區化多元化全民化，盼能有更多國際參與。