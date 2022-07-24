夏天廚餘超臭怎解？ 過來人都靠這小妙招

夏天不只要承受炎熱的天氣，若是沒有定期清理廚餘的話，很容易就會變得臭氣沖天，網友就建議一簡單神招。

原PO在PTT上以「夏天的廚餘大家怎麼處理？」為題發文表示，最近每天天氣都非常熱，但他的社區假日都沒有開放倒廚餘，「根本就沒辦法撐過2天啊，那個味道～大家都怎麼處理廚餘啊？」

許多網友紛紛建議，「先放冷凍庫」、「你買個小冰箱冰啊」、「放冷凍」、「脫水冰冷凍庫」、「一年四季都放冷藏庫」。也有人推薦使用可將廚餘絞碎的廚餘處理機，「廚餘處理機」、「丟廚餘機」。

若無法配合垃圾車時間的話，聯合報之前報導過iTrash智慧垃圾回收整合服務站，目前已在台北市內湖區陸續建置完成5座iTrash服務站，提供24小時的垃圾收集與資源回收服務，並結合悠遊卡支付功能，垃圾與廚餘收集採秤重計費，瓶罐回收則提供獎勵回饋。