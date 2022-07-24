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嬤搭醫院電梯嚇壞！只按7樓「12樓隨即亮」 真相曝光網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
阿嬤被醫院電梯嚇壞了。 示意圖／ingimage
阿嬤被醫院電梯嚇壞了。 示意圖／ingimage

俗話說「人嚇人，嚇死人！」ICU醫生陳志金在臉書上發文，分享醫院電梯內發生的嚇人事件。某次他和一位阿嬤一起搭電梯時，阿嬤只按了7樓，卻驚恐發現12樓的燈號隨即亮起，令她嚇壞不斷重複「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」

陳志金醫生在臉書上發文，表示自己某天和一位阿嬤一起搭電梯，自己便站在電梯內的後方角落。然而，當阿嬤按了電梯7樓的按鍵時，下一秒12樓的燈號也跟著亮起，讓阿嬤嚇壞不斷自言自語「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」

陳志金不清楚阿嬤是疑惑還是害怕，自己也擔心開口說話會嚇到她，但還是忍不住開口「阿嬤，妳沒看到我站妳後面嗎？電梯側面也有面板可以按啊！」在貼文的最後，陳志金開玩笑寫道「醫院很乾淨的，沒有髒東西啦！不能再減重了，這樣在電梯人家都無感！」

貼文曝光後也掀起話題，不少網友紛紛表示，「七月快到了，阿嬤怕怕」、「真的會嚇死阿嬤啦」、「站在角落的還是不要出聲好了」、「阿嬤表示『當時我真是害怕極了』」、「阿嬤回去第一件事情應該就是收驚」、「不要玩阿嬤」。

阿嬤 電梯

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