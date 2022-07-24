聽新聞
test
0:00 / 0:00
嬤搭醫院電梯嚇壞！只按7樓「12樓隨即亮」 真相曝光網笑翻
俗話說「人嚇人，嚇死人！」ICU醫生陳志金在臉書上發文，分享醫院電梯內發生的嚇人事件。某次他和一位阿嬤一起搭電梯時，阿嬤只按了7樓，卻驚恐發現12樓的燈號隨即亮起，令她嚇壞不斷重複「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」
陳志金醫生在臉書上發文，表示自己某天和一位阿嬤一起搭電梯，自己便站在電梯內的後方角落。然而，當阿嬤按了電梯7樓的按鍵時，下一秒12樓的燈號也跟著亮起，讓阿嬤嚇壞不斷自言自語「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」
陳志金不清楚阿嬤是疑惑還是害怕，自己也擔心開口說話會嚇到她，但還是忍不住開口「阿嬤，妳沒看到我站妳後面嗎？電梯側面也有面板可以按啊！」在貼文的最後，陳志金開玩笑寫道「醫院很乾淨的，沒有髒東西啦！不能再減重了，這樣在電梯人家都無感！」
貼文曝光後也掀起話題，不少網友紛紛表示，「七月快到了，阿嬤怕怕」、「真的會嚇死阿嬤啦」、「站在角落的還是不要出聲好了」、「阿嬤表示『當時我真是害怕極了』」、「阿嬤回去第一件事情應該就是收驚」、「不要玩阿嬤」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言