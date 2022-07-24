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萬安明登場 北市首度車輛人員須下車避難 違最高罰15萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
萬安演習明天登場，台北市首度實施全市防空疏散避難演練，行駛中車輛需靠邊停放，車上人員接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避。圖／本報資料照片
萬安演習明天登場，台北市首度實施全市防空疏散避難演練，行駛中車輛需靠邊停放，車上人員接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避。圖／本報資料照片

111年軍民聯合防空(萬安45號)演習明天周一下午1時30分至2時，在北部地區(新竹以北至宜蘭)舉行，台北市也將首度實施全市防空疏散避難演練，不同於過去演習，明天空襲警報發放後，將實施行駛中車輛需靠邊停放，車上人員接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上。

北市府表示，如果有民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條規定，裁處3萬元以上15萬元以下之罰鍰。

北市府表示，今年的萬安演習，為了讓市民充分瞭解遇空襲時，要如何躲？躲那裡？躲得安全，台北市將首度實施全市區里、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，希望藉此建立民眾居安思危觀念。

除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，台北市將首度實施全市防空疏散避難演練，演習空襲警報發放後，行駛中的車輛需要靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上。

至於室內人員聽到警報聲響，也請勿驚慌，應緊閉門窗(簾) 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

北市府表示，演習期間，如果民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條規定，裁處3萬元以上15萬元以下之罰鍰。請民眾務必配合，共同遵守民防法相關規定，以免受罰。

北市府提醒，此次演習也設計境內關鍵基礎設施遭致空攻受損、波及民房家屋，影響民生運作，磨練警、消、醫護人員災害救援、傷患救護及收容安置應變作為，以降低真實空襲時的傷亡。

提醒民眾可盡早在手機下載安裝「北市警政APP」，即時查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領，機警應變，確保市民生命財產安全。

北市 萬安演習 空襲

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