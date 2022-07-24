在室內需防曬？ 專家提3大條件才需注意：不用太緊張

俗話說「人嚇人，嚇死人！」ICU醫生陳志金在臉書上發文，分享醫院電梯內發生的嚇人事件。某次他和一位阿嬤一起搭電梯時，阿嬤只按了7樓，卻驚恐發現12樓的燈號隨即亮起，令她嚇壞不斷重複「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」

2022-07-24 11:33