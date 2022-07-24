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在室內需防曬？ 專家提3大條件才需注意：不用太緊張
夏天太陽炙熱難耐，許多人怕曬黑因此外出都會帶陽傘或是擦防曬乳，但在家裡還需要防曬嗎？衛生福利部食品藥物管理署就在臉書粉專發文指出，在室內僅有三原因才需防曬。
食品藥物管理署化粧品粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文表示，「室內曬可以不用太緊張啦」，因為在室內基本上不需要防曬，除非發生以下三大條件。
1. 窗戶沒有窗簾或遮蔽物
2. 會長時間待在陽光曝曬的地方
3. 距離窗戶一點五公尺以內
因為玻璃就可以阻隔UVB，只有少數的UVA會穿透玻璃，如果家裡的玻璃是有加裝防紫外線鍍膜玻璃，就更不需要過度擔心，「所以在家裡別再因為太陽，而包得像木乃伊啦」。
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