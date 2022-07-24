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王國材震怒後 台鐵局、鐵道局攜手辦工程災害演練

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵局與鐵道局在21日以無腳本方式，辦理「台南計畫工地災害事故模擬演練」，確保台鐵行車安全。圖／台鐵提供
台鐵局與鐵道局在21日以無腳本方式，辦理「台南計畫工地災害事故模擬演練」，確保台鐵行車安全。圖／台鐵提供

鐵道局辦理台南鐵路地下化工程，於6月發生工程意外，使區間車擦撞工程圍籬，讓交通部長王國材震怒。台鐵局與鐵道局在21日以無腳本方式，辦理「台南計畫工地災害事故模擬演練」，確保鐵道局施工工地旁台鐵行車路線的營運安全。

本次演練由台鐵局南區協調中心副召集人徐竹平段長主持，結合鐵道局南部工程處、台灣世曦公司、大陸工程公司、以及台鐵高雄運務段、台南站、高雄工務段、左營機務分段、及綜合調度協同操演。

台鐵局說，狀況設定為台南地下化工區發生事故、事件，影響到臺鐵軌道路線，施工單位迅速通報台鐵，包括利用1933專線，進行路線封鎖使列車停車，再進行搶修作業。通報及應變分別於當日上午9時10分及9時40分執行二次，過程務實逼真，成效良好。

徐竹平於演習後表示，近來南部地區已進入高溫酷暑時期，各單位人員在此環境仍戮力完成演練，協調中心特別表達謝意，維護台鐵行車安全是兩局的第一要務，日後雙鐵會持續辦理類似演習，熟練訊息傳遞SOP，保障列車及旅客安全。

徐竹平也特別呼籲，包括一般民眾發現路線障礙或異常，都可以直接撥打「1933」免費直通市話，直接向台鐵綜合調度所反映，以加快應變速度；但一般業務或服務查詢請勿撥打「1933」，以免占線耽誤了寶貴的救援時間。

台鐵局與鐵道局在21日以無腳本方式，辦理「台南計畫工地災害事故模擬演練」，圖為協調員工作情形。圖／台鐵提供
台鐵局與鐵道局在21日以無腳本方式，辦理「台南計畫工地災害事故模擬演練」，圖為協調員工作情形。圖／台鐵提供

台鐵 台南 鐵道

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