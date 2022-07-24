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發布國家警報！上午8時32分台東近海規模5.2地震 最大震度4級

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國家警報／上午8時32分台東近海規模5.2地震 最大震度4級

聯合報／ 記者盧逸峰楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布第80號顯著有感地震報告，今天上午8時32分，在台東縣政府北北東方65.8公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模5.2地震，地震深度29.6公里。圖／氣象局提供
中央氣象局發布第80號顯著有感地震報告，今天上午8時32分，在台東縣政府北北東方65.8公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模5.2地震，地震深度29.6公里。圖／氣象局提供

中央氣象局發布第80號顯著有感地震報告，今天上午8時32分，在台東縣政府北北東方65.8公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模5.2地震，地震深度29.6公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級。

氣象局透過「災防告警系統（Public Warning System，PWS）」，針對花蓮縣、台東縣發布告警訊息。內容為「地震速報 Earthquake Alert 07/24 08:32左右花東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難趴下、掩護、穩住」。

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