快訊

新竹棒球場惹議 林智堅深夜致歉「責任由我一肩扛起」

用電負載過高變壓器燒損 逢甲夜市近千戶無預警大停電

下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營奇美醫院中醫部醫師李啟光。圖／柳營奇美醫院提供
台南柳營奇美醫院中醫部醫師李啟光。圖／柳營奇美醫院提供

不少人常早上起床腳跟著地有莫名激烈刺痛感，中醫師表示，這應是足底筋膜炎明顯症狀，建議可經由中醫針灸緩解。

台南柳營奇美醫院中醫部醫師李啟光說，足底筋膜炎發生，最主要原因是足底受到過度刺激，如長時間站立、走健康步道或跑步，讓足底筋膜反覆地受力而發炎；或穿到尺寸不合或鞋底太硬鞋子，讓足底長時間緊繃無法放鬆。另外也有可能年齡增長，導致足部韌帶與肌腱退化以及足底脂肪墊減少，因而支撐作用更仰賴足底筋膜，都會讓足底刺激有增無減。

李啟光說，西醫對足底筋膜炎治療，包括口服非類固醇消炎止痛藥、超音波治療、以及足底筋膜伸展運動等。若接受以上治療超過3個月不見好轉或反覆發作，則建議考慮將低劑量類固醇或高濃度（15%至25%）葡萄糖水，直接注射至足底筋膜與腳底跟骨相連處，來改善發炎狀況，減少疼痛。

中醫則認為，腎經為人體十二經脈之一，並經足底筋膜；當腎經氣血不足，或脈絡瘀阻時，會導致足部筋骨欠缺滋養，進而產生足跟疼痛的足底筋膜炎症狀；治法上常以中藥及針灸並用來治療。因病灶在腎經，在中藥便以能滋補腎經氣血六味地黃丸為主方；也可以加入香附、鬱金、雞血藤等藥物，以達通經活絡，消腫散瘀。且腎經與膀胱經互相為表裏經，因此針灸會取腎經湧泉穴、太溪穴及膀胱經崑崙穴、承山穴做為治療足底筋膜炎主要穴位。

李啟光提醒，除中藥及針灸，建議患者平時可以溫水泡腳（水位至小腿長的一半），增加足部氣血循環；也可以前弓後箭姿勢伸展足底筋膜（患側為後箭步）。患者平時也須適度休息，減少久站、久走，並盡量避免踩硬地板及凹凸不平地面，搭配足部伸展運動，選擇鞋底較為柔軟及足弓支撐較佳鞋子改善。

筋膜炎 中醫 針灸

延伸閱讀

大暑前後小心中暑！中醫針對陽暑、陰暑 推薦2款茶飲

確診康復喉嚨癢癢狂咳 中醫教你按這穴位解癢

30多歲粉領族忘了客戶名、動腦頭就痛 竟是長新冠惹禍

失左腿不喪志…他穿義肢跑1600公尺 今再考上武陵圓夢

相關新聞

鐵道旅遊拍照夯 小心網美變亡美

高雄兩名高職畢業生為了慶祝畢業，竟躺在台鐵屏東線麟洛車站軌道中拍照留念，危險行徑遭諷是「陰間畢旅」，實際上隨著國旅夯，民...

遊客擅闖險象環生 台鐵司機員心驚

台鐵三貂嶺車站以「開車到不了的車站」聞名，再加上附近有許多瀑布秘境，遊客總是絡繹不絕，不過三貂嶺隧道口的鐵路橋禁止民眾行...

下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解

不少人常早上起床腳跟著地有莫名激烈刺痛感，中醫師表示，這應是足底筋膜炎明顯症狀，建議可經由中醫針灸緩解。

上午6時40分宜蘭近海規模4.0地震 最大震度1級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時40分，在宜蘭縣政府北北東方24.0公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模4....

今天比昨天更熱高溫上看41度 吳德榮：類熱浪持續發威

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天花東縱谷有40度以上最高氣溫，花蓮玉里鎮...

花蓮門諾安寧療護 28歲癌末向親友道愛告別

「我希望向我愛的人好好說再見。」28歲陳雅君5年來積極抗癌治療，無奈癌細胞持續擴散，癌末的她在花蓮門諾醫院安寧療護團隊協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。