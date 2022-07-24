今天比昨天更熱高溫上看41度 吳德榮：類熱浪持續發威

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天花東縱谷有40度以上最高氣溫，花蓮玉里鎮40.4度、光復鄉40.2度，大台北高溫亦在38度以上，新北板橋區38.4度，台北測站的38.3度、則是今年新高，屏東內埔鄉也有38.0度。

他說，受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今、明兩天晴朗酷熱。今天類熱浪持續發威，最高氣溫比昨日略升，花東縱谷大約可升至41度，大台北則可升至39度；各地中午前後紫外線危險級，應避免戶外活動，慎防熱傷害。北部24至39度，中部24至37度，南部24至38度，東部21至41度。

吳德榮說，周二、周三高溫逐日微降、仍在高檔，各地晴朗酷熱，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨。

吳德榮說，周四至周六各地仍晴朗炎熱，高溫略降；熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣緩慢增多，山區午後局部雷陣雨的機率及影響範圍逐日增加。