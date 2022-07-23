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日本觀光採線團31日抵台 將到訪基隆、搭台北雙層巴士

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
日本觀光業者組成採線團，將於31日抵台走訪基隆正濱漁港、平溪、台北等數個地點，採高標準防疫措施。圖／基隆市政府提供
日本觀光業者組成採線團，將於31日抵台走訪基隆正濱漁港、平溪、台北等數個地點，採高標準防疫措施。圖／基隆市政府提供

國內疫情趨於穩定，交通部觀光局除振興國旅市場，也安排外國觀光旅遊業者來台考察、採線，首團由日本業者組成預計31日抵台，走訪基隆、台北幾個景點，已向指揮中心申請，將採高規格防疫標準，由日本旅遊業代表約25人組成。

觀光局說明，採線團成員一入境就先在機場做PCR採檢，團員隨後先到飯店內等待結果，第一天沒有特別安排行程。第二天則安排上午前往基隆正濱漁港、和平島等地，也會特別前往日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的「岸田吳服店」舊址；下半天則前往平溪體驗鐵道旅遊及天燈活動，過程均避免與民眾有接觸，會盡量將旅遊場域淨空。

第三天預計安排採線團至昇恆昌免稅店交流，也是會淨空包場，接著搭台北雙層觀光巴士導覽市區，隨後也跟台灣旅遊業者交流意見；第四天，8月3日上午採線團就會返回日本。

日本 基隆 觀光局

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