農民籲提高公糧收購價 陳吉仲：減耕作面積米價就拉高

彰化縣「黑泥季」重磅回歸，今、明兩天在溪州鄉以「護水十年，江湖稻義」為主題熱烈登場，10年前參加護水抗爭的農委會主任委員陳吉仲今出席活動時表示，農委會推動大輪作「稻作四選三」，透過減少耕種面積減產，達到提高稻米價格目的，對農民很有利。

黑泥季籌備團隊規畫八堡圳流域藝術展、樂團社區表演、下田玩泥巴、跟水牛一起玩水等活動，陳吉仲10年前以中興大學教授身分參加溪州鄉護水抗爭，力拒經濟部把八堡圳水源引往中科二林園區，今他出席參與祭拜土地公等眾神，感謝庇佑溪州鄉農地，也和水保局長李鎮洋等人下田割稻，果然身手捷矯一路領先。

陳吉仲說，小時候採收紅豆、割稻，幾乎每一種作物都有做過，才能更感同身受，對農民的努力會給更好的收入；台灣文化幾乎都與稻米有關，例如金城武樹在稻田旁邊、雲門舞集的水稻田表演，台灣家庭每月平均買米約600元，只要多吃一點，多購買台灣農產品。就能支持台灣農業永續發展，也顧及消費者的食安。

農民都希望提高公糧收購價格，作為稻米永續發展的誘因與鼓勵。陳吉仲說，農委會要做比提高公糧收購價格更好的方式，就是開始推動「稻作四選三」大區輪作，這樣水稻耕作面積會適度減少，農委會今年要推種植飼料玉米，第二期會超過3萬公頃，讓一、二期一年有5萬公噸的飼料玉米作物，水稻耕種面積減少，稻米價格會更好。

黑泥季在溪州鄉純園及周邊田區，今、明兩天民眾可參加田間泥人賽、逛黑金商店街、報名手作體驗等活動。

當年反對八堡圳灌溉水源調撥給中科二林園區使用的前鄉長（現任縣議員）黃盛祿說，把農民需要的水源留下來算是抗議成功，但農民還是擔心水源被撥走，「人生有多少個十年」，不希望抗議這種事經常發生，希望政府把這些納入政策，好好守護農水、守護農田和疼惜農民，全體農民也會力爭把屬於農田的水給農民使用。

10年前推動護水的鄉公所秘書吳音寧也說，舉辦「護水十年，江湖稻義」就是希望藉由活動傳承護水精神。