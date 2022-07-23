原民會國際人才培訓今台東開訓 11國26青年參訓

2022屏東空中嘉年華本月22日到24日在恆春機場揭幕，活動內容包括超輕航機同乘體驗、無人機表演、競賽、論壇交流與市集等。其中超輕運動的推廣更創下兩項創舉，一是讓原本只接受一般航空器起降的恆春機場開放超輕載具起落，二是讓超輕（超輕型飛機的簡稱）跨區飛行在台灣超輕運動發展多年後，再立下里程碑。

2022-07-23 11:30