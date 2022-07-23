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原民會國際人才培訓今台東開訓 11國26青年參訓

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
原住民族委員會今天在台東舉辦「2022年南島民族論壇－青年國際事務人才培訓計畫」開訓典禮，共計11國26位青年參加。記者尤聰光／攝影
原住民族委員會今天在台東舉辦「2022年南島民族論壇－青年國際事務人才培訓計畫」開訓典禮，共計11國26位青年參加。記者尤聰光／攝影

原住民族委員會今天在台東舉辦「2022年南島民族論壇－青年國際事務人才培訓計畫」開訓典禮，共計11國26位青年參加。為期5天培訓課程，讓參訓青年扎根部落、再造社會。

副主委鍾興華表示，原民會從2003年開辦「國際事務人才培訓計畫」，並從2016年開始邀請外國學員參訓，致力促進南島民族及國際原住民青年間跨文化互動與交流。

原民會青年國際事務人才培訓計畫開訓典禮，今選在具豐富原民族群文化的台東，意義非凡。鍾興華致詞時說，台東是南島發源地之一，更能讓參訓青年實際體會到台東豐富族群的人文風情。

今年參與國家包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、索羅門群島、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭、澳洲、美國及台灣等11國，計26位青年參與培訓。

培訓課程內容包括南島語族概論、國際會議參與技能、國際原住民族議題等，並邀請南島區域國家駐台使節代表擔任課程講師；另安排學員前往卑南族部落參訪，學習部落文化並研討部落議題。

原民會表示，「南島民族論壇」常設組織在2018年8月1日重啟後，將青年人才培力列為重點工作項目，參訓青年實地走訪不同國家，透過移地培訓認識在地文化。

原住民族委員會副主委鍾興華主持開訓典禮，他表示，原民會從2003年開辦「國際事務人才培訓計畫」，並從2016年開始邀請外國學員參訓，致力促進南島民族及國際原住民青年間跨文化互動與交流。記者尤聰光／攝影
原住民族委員會副主委鍾興華主持開訓典禮，他表示，原民會從2003年開辦「國際事務人才培訓計畫」，並從2016年開始邀請外國學員參訓，致力促進南島民族及國際原住民青年間跨文化互動與交流。記者尤聰光／攝影

青年 台東 原住民

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