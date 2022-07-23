夏季露營、登山、健行夯 當心恙蟲叮咬釀危機

露營成為熱門旅遊方式，許多營地一到假日就爆滿，但草地中的恙蟎卻是小小殺手，尤其夏季是恙蟲病流行季節，醫師提醒民眾體驗野外生活，應當心恙蟲附著叮咬，可能出現連續高燒，若沒適當治療，死亡率高達六成以上。

依據疾管署統計，去年感染恙蟲病292例，歷年恙蟲病通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，民眾郊外活動需多加留意。

衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏說，恙蟲病的病媒為恙蟎，會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，若遭到恙蟎叮咬，叮咬處可能會出現焦痂，並可能出現連續性高燒、頭痛、背痛、盜汗及淋巴結腫大等症狀。

遭恙蟲叮咬後，患者皮膚出現紅色斑狀丘疹或焦痂，病患常以為只是一般的小傷口，但恙蟲上的立克次體病菌會從傷口進入體內，及時診治吃幾天藥很快就可痊癒，但若沒有經過適當治療，死亡率將高達六成。

這兩年因為新冠疫情關係，參與戶外休閒的人口大幅增加，除了最近很夯的露營，登山或至野外踏青時，都需提防恙蟲，建議穿著長袖長褲、手套等保護性衣物，並且可使用防蚊藥劑，離開草叢環境後應盡速更換衣物及沐浴，降低恙蟎附著與叮咬的機會。

廖嘉宏提醒，恙蟲病潛伏期約為6至21天，如果民眾於野外活動後三周內發生不明原因發燒，民眾就醫時，應主動告訴醫生有無出入郊區、草叢，以利醫師鑑別診斷。