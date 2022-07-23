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28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。圖／門諾醫院提供

「我希望向我愛的人好好說再見。」28歲的陳雅君5年前診斷罹患腸癌，積極抗癌治療，無奈癌細胞持續擴散，癌末的她在花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助下，為自己舉辦一場淚中帶笑的生前告別式，10多位親人好友相聚，拉著手訴說回憶，雅君說，「這是我收過最美好的禮物」。

陳雅君23歲那年就發現罹患腸癌，抗癌5年多，化療、電療、標靶、跨院治療做了好幾次，仍難抵擋病魔，醫師診斷癌末，藥物治療已有限，還產生抗藥性。

堅強的她決定在抵達人生終點前，與親人好友相聚，好好說再見，最近在門諾醫院團隊協助下，在病房舉辦生前告別式，雅君的10多位親朋好友從各地趕來，看著她和丈夫冠倫自製的影片，過往點點滴滴湧上心頭。

貼心的她還準備「未來遺物」送給大家，親友念著雅君的美好，熱淚盈眶向她說「謝謝妳總是聽我訴苦、總是在關鍵時刻給我當頭棒喝」、「你是我的避風港，不管未來你在哪裡，我知道你都在」，還有人說「妳先去天堂熟悉環境，等我們再相聚」。

除了生前告別式，門諾團隊也幫雅君完成翱翔天際的願望，讓她搭乘輕航機飛上高空，俯瞰自己最愛的家鄉。

雅君說，人生的事誰也無法預料，只要努力過就沒有遺憾，抗癌多年，她為自己的勇氣和堅強感到驕傲，鼓勵其他病友不要輕易放棄，「哭過把眼淚擦乾就好」，一定要正向、樂觀向前；也感謝門諾醫療團隊陪著她一路走來的用心與照顧。

門諾醫院癌症中心主任、安寧療護團隊的主治醫師林斈府表示，門諾醫院推動安寧療護，不只緩解病人生理的不適，對於病人和家屬的心理及靈性需求，也盡力圓滿，希望病友走入人生最後階段，生死兩無憾。

花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。圖／門諾醫院提供

抗癌 告別式 醫師

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