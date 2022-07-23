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推廣食農教育體驗 北市產業局邀市民免費體驗種植菜盆
台北市產業發展局今天表示，為了推廣食農教育體驗，產業局與七星農業發展基金會於8月10日、11月9日下午1點半至4點，共舉辦4場次免費「食農教育體驗活動」，每場次限定30位名額，活動將於7月25日早上9點起開放網路報名，額滿為止。
產業局表示，「食農教育體驗活動」課程內容包括智慧農業系統解說、關渡轉作導覽及蔬菜盆栽種植體驗，最後還可將親手栽種的菜盆帶回家，每場次限定30位名額，內容包括智慧農業系統解說、關渡轉作導覽及蔬菜盆栽種植體驗，最後還可將親手栽種的菜盆帶回家。
產業局表示，台北市農業隨都市發展而變遷，現今為都市型農業型態，和其他傳統農業生產縣市不同，其中關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義。
產業局表示，產業局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」，基地內有網室智慧型農作區、露天農作區及露天香草景觀區，除了生產糧食之外，還兼具遊憩觀光、食農教育等功能。
產業局表示，智慧農作區栽種高經濟作物如哈密瓜、黑番茄等；露天農作區栽種辣椒、茄子等蔬菜水果；香草景觀區則有迷迭香、薰衣草等香草作物，將提供學生、親子及銀髮等族群體驗在地食農活動，民眾可近距離接觸農業，理解從產地到餐桌的過程，進一步與在地農業有更深入互動，以強化民眾對在地農業的認同，支持在地農業，減少碳足跡。
「食農教育體驗活動」報名網址為 https://www.agri.org.tw/ ，民眾也可以上北市產業局Facebook粉絲專頁「台北市產業局-台北饗樂趣」（ https://www.facebook.com/doed.taipei/ ）或北市產業局官網看更多好玩的活動。
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