快訊

高雄2高職生慶祝畢業躺鐵軌拍照 警掌握身分代價1萬起

陳時中為萬華破口道歉 柯文哲譏：選舉到了該裝也要裝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推廣食農教育體驗 北市產業局邀市民免費體驗種植菜盆

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
蔬菜盆栽種體驗。圖／台北市產業局提供
蔬菜盆栽種體驗。圖／台北市產業局提供

北市產業發展局今天表示，為了推廣食農教育體驗，產業局與七星農業發展基金會於8月10日、11月9日下午1點半至4點，共舉辦4場次免費「食農教育體驗活動」，每場次限定30位名額，活動將於7月25日早上9點起開放網路報名，額滿為止。

產業局表示，「食農教育體驗活動」課程內容包括智慧農業系統解說、關渡轉作導覽及蔬菜盆栽種植體驗，最後還可將親手栽種的菜盆帶回家，每場次限定30位名額，內容包括智慧農業系統解說、關渡轉作導覽及蔬菜盆栽種植體驗，最後還可將親手栽種的菜盆帶回家。

產業局表示，台北市農業隨都市發展而變遷，現今為都市型農業型態，和其他傳統農業生產縣市不同，其中關渡平原對台北都會區有著極為重要的意義。

產業局表示，產業局特別協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，成為「關渡轉作食農教育基地」，基地內有網室智慧型農作區、露天農作區及露天香草景觀區，除了生產糧食之外，還兼具遊憩觀光、食農教育等功能。

產業局表示，智慧農作區栽種高經濟作物如哈密瓜、黑番茄等；露天農作區栽種辣椒、茄子等蔬菜水果；香草景觀區則有迷迭香、薰衣草等香草作物，將提供學生、親子及銀髮等族群體驗在地食農活動，民眾可近距離接觸農業，理解從產地到餐桌的過程，進一步與在地農業有更深入互動，以強化民眾對在地農業的認同，支持在地農業，減少碳足跡。

「食農教育體驗活動」報名網址為 https://www.agri.org.tw/ ，民眾也可以上北市產業局Facebook粉絲專頁「台北市產業局-台北饗樂趣」（ https://www.facebook.com/doed.taipei/ ）或北市產業局官網看更多好玩的活動。

哈密瓜。圖／台北市產業局提供
哈密瓜。圖／台北市產業局提供
香草區。圖／台北市產業局提供
香草區。圖／台北市產業局提供
黑番茄。圖／台北市產業局提供
黑番茄。圖／台北市產業局提供
蔬菜盆栽種體驗。圖／台北市產業局提供
蔬菜盆栽種體驗。圖／台北市產業局提供

食農教育 北市 盆栽

延伸閱讀

金枕頭改良而來！泰國開發新品種 這款榴槤「不臭又香甜」

搶冰品商機！番路農會推烏龍茶雪酪 中埔農會端蜂蜜牛奶

雲林旅遊趣！親子牧場、百年古蹟再生、特有土產伴手禮　購物還有30%回饋

6億學校午餐吃石斑 學者：應從平價、常見的魚開始

相關新聞

獨／三貂嶺隧道鐵路護欄只做一半 民眾照樣違規擅闖

台鐵三貂嶺車站以「公路到不了的車站」聞名，附近有許多瀑布秘境，加上三貂嶺自行車道近期展開試營運，成為遊客如織的旅遊勝地。...

天氣熱爆！營養師大推「6種防曬食物」：能遠離變老變黑

天氣好熱！受到太平洋高壓影響，近日各地氣溫晴朗炎熱，中央氣象局上午也持續發布18縣市高溫燈號資訊，包括雙北等7縣市有可能出現攝氏38度極端高溫。面對這種出門走沒幾步就想躲回冷氣房的大熱天，營養師余朱青列出了「6款防曬食物」，可以維持肌膚白嫩透亮，遠離變老變黑。

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

「我希望向我愛的人好好說再見。」28歲的陳雅君5年前診斷罹患腸癌，積極抗癌治療，無奈癌細胞持續擴散，癌末的她在花蓮門諾醫...

他把「臺灣銀行」買回家 蒐藏5000件文物保存台灣文化

台東縣前議員曾宏賢熱愛台灣文化，長期蒐集台灣文物，40年來走訪全台各地，不計成本買下5000餘件文物、藏品，從3000年...

蚊子機場找到第二春？屏北直飛恆春 台灣超輕航機創舉

2022屏東空中嘉年華本月22日到24日在恆春機場揭幕，活動內容包括超輕航機同乘體驗、無人機表演、競賽、論壇交流與市集等。其中超輕運動的推廣更創下兩項創舉，一是讓原本只接受一般航空器起降的恆春機場開放超輕載具起落，二是讓超輕（超輕型飛機的簡稱）跨區飛行在台灣超輕運動發展多年後，再立下里程碑。

台灣鳳梨低價銷日本？ 農委會：已無此情形

近日網路再度出現台灣鳳梨在日本以每顆100日圓銷售照片，農委會今天表示，這是因COVID-19疫情影響海運，少數日本通路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。