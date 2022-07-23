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長者腳骨要勇健 部立桃園醫院物理治療師傳這幾招

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
單腳上抬，坐姿下抬頭挺胸。圖／部立桃園醫院提供
單腳上抬，坐姿下抬頭挺胸。圖／部立桃園醫院提供

部立桃園醫院新屋分院復健科葉禹良物理治療師表示，跌倒是目前台灣65歲以上長者事故傷害的第2大原因，嚴重甚至可能導致失能及死亡，也會造成家庭及社會極大的照顧成本。

葉禹良指出，長者常見跌倒因素包括失智認知及動作障礙、視覺退化等會影響判斷力，加上腦部退化，影響前庭及本體感覺等功能，進而影響平衡的維持。曾經跌倒的經驗多少會降低長者走路意願，甚至不敢出門心情和生活品質受影響。

另外，家人也因為擔心長者跌倒而過度保護，反而使長者肌肉萎縮，升高高跌倒及失能的風險，造成惡性循環。葉禹良融合國健署的防跌概念及物理治療的專業，提出下述長者可執行簡單的運動及無障礙環境設計建議。

首先規律運動不能少，遵循醫囑來用藥，運動過程中有不舒服就立即停止。簡單的運動為單腳上抬，坐姿下抬頭挺胸雙手插腰，單膝往上抬起，停留5至10秒後換腳，左右重複交換20次。

也可以墊腳尖，站姿開始，雙手扶著固定物維持身體穩定，動作時，腳後跟離地，墊起腳尖，停留數秒，再將腳後跟踏回地板。

還有雙膝內收坐姿開始，膝蓋內側併攏夾住小球，停留15秒。半蹲由站姿開始，維持背部平直，雙手扶著固定物維持身體穩定；雙腳與肩同寬。吸氣時膝關節屈曲，穩定的下蹲；吐氣時回歸原本的站姿，膝關節不鎖死。

另外，居家環境要注意照明、防滑要小心，環境走道動線乾淨暢通，光線是否足夠明亮充足，浴廁防滑措施，起身行走扶手設置；起身、外出要留意反光標誌　馬路行走不要急。

墊腳尖，雙手扶著固定物維持身體穩定。圖／部立桃園醫院提供
墊腳尖，雙手扶著固定物維持身體穩定。圖／部立桃園醫院提供
吸氣時膝關節屈曲，穩定的下蹲。圖／部立桃園醫院提供
吸氣時膝關節屈曲，穩定的下蹲。圖／部立桃園醫院提供

膝關節 部立桃園醫院

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