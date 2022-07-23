獨／三貂嶺隧道鐵路護欄只做一半 民眾照樣違規擅闖

台鐵三貂嶺車站以「公路到不了的車站」聞名，附近有許多瀑布秘境，加上三貂嶺自行車道近期展開試營運，成為遊客如織的旅遊勝地。然而，三貂嶺隧道口的鐵路橋是禁止民眾行走的，卻不斷有民眾「抄捷徑」穿越，甚至有民眾站在鐵路中間跟隧道合影，更讓司機員直呼「太嚇人」。

台鐵近期總算在鐵路橋的通行入口裝設實體護欄，阻絕民眾行走，但本報記者直擊，實體護欄竟只裝了其中一側，另一側僅纏上黃色施工警示帶，無實際阻擋作用，仍有民眾違規行走鐵路橋。

鐵路警察局瑞芳派出所所長陳錫禎指出，近期因國旅熱潮加上三貂嶺自行車道啟用，遊客增加，為防止民眾違規行走鐵路橋甚至穿越鐵路，有編排警力執行守望勤務，勸阻民眾違法。

陳錫禎也說，民眾若想從三貂嶺車站前往自行車道等對岸的景點，必須在出站後過地下道，沿著平溪線鐵路到碩仁里過橋，方能前往各景點，但千萬別行走鐵路橋抄捷徑。

健行的民眾大多願意遵守規定繞路行走，也有民眾認為能加蓋行人專用陸橋，方便遊客從車站前往自行車道等景點。新北市工務局說，新設橋梁涉及用地等因素，目前無此計畫，民眾可從猴硐車站搭乘接駁車往返三貂嶺自行車道。

台鐵資深司機員表示，駕駛火車行經三貂嶺隧道時確實都會格外注意，民眾違規穿越鐵路都會造成司機員的恐慌、甚至造成意外，而且民眾不要認為跟火車平行行走就不會有危險，列車行駛帶來的氣流也可能將人捲入，相當危險。

資深司機員說，不光是宜蘭線，在台鐵都會區路段也有許多居民為圖方便，破壞鐵路護欄伺機違規穿越，這樣都很危險，有時如果鄰近彎道就會成為視線死角，司機員根本不及反應，仍盼民眾有守法習慣及交通安全認知，走平交道、天橋或地下道才安全。