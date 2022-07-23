他把「臺灣銀行」買回家 蒐藏5000件文物保存台灣文化

台東縣前議員曾宏賢熱愛台灣文化，長期蒐集台灣文物，40年來走訪全台各地，不計成本買下5000餘件文物、藏品，從3000年前古石器到50年代客運車票，甚至把重達65公斤的「臺灣銀行」買回家，在自家寒舍茶坊成立文物館，讓遊客品茗看夜景，也欣賞台灣傳統文物之美。

曾宏賢家族自日據時期就在台東卑南鄉頂岩灣務農，他自幼對農村文化、古舊文物有獨特情感，尤其喜歡文物上的歲月痕跡，從年輕時開始蒐集台東農村傳統文物，還尋訪各地耆老、學者確定文物來源、典故，從腳踏車牌、客運車票、乘車證，到牛車輪、舊屏風，甚至把「臺灣銀行」銅鑄大字都買回來收藏。

65歲的曾宏賢表示，早期蒐集文物一切隨緣、喜歡就收，多數都是台東農村、原住民部落古舊文物，後來收的東西多、有機會認識文物歷史，就開始走訪各地尋寶，約30多年前，在舊物商店看見「臺灣銀行」銅鑄大字、十分好奇，詢問後才知道銀行當年改建，更換新式招牌，這些銅鑄字就被拆下來。

曾宏賢說，當時古物商表示，銅鑄實心字平均每字重27台斤、總重量約108台斤（約65公斤），不少日本人喜歡台灣這些老東西，他一聽「臺灣銀行」可能被日本人收走，立即詢價、請對方勿賣日本人，讓他留下台灣歷史文物，「臺灣銀行亅自此就搬進他的文物館。