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防太魯閣號事故再現 台鐵TSR系統首度實車測試順利完成
去年4月2日，台鐵408次太魯閣號列車因撞上翻落至軌道的工程車而出軌撞上隧道，造成49人往生的慘劇，也讓台鐵正視異物入侵軌道的問題。台鐵與高雄科技大學研發首套國造軌道臨時速度限制系統（TSR），系統可偵測入侵異物、落石，及時通知列車應煞車減速，並於近期展開測試。
台鐵局昨日深夜至今日清晨在北迴線展開測試，局長杜微與高科大團隊成員熬夜測試系統。杜微表示，未來國造TSR完成鑑測後，即可搭配車輛入侵、落石告警、平交道偵測等系統，甚至用於臨軌工程工地，大幅提升臺鐵行車運轉安全。
TSR由高雄科技大學設計開發，台鐵局配合裝置，第一套國造軌道臨時速度限制系統於7月21日跨22日，在北迴線51公里+ 170~500公尺處進行首次實車測試，過程順利成功。TSR可由不同感測裝置啓動，透過軌道下方地上感應子，發送訊號至車上的ATP或ATC列車控制系統，讓列車自動降速或停車，提升列車防護至最高等級。
杜微7月21日深夜也特別親赴花蓮站，在高科大教授張簡嘉壬、東區協調中心主任賈家和、以及花蓮工務段長李建勳陪同下，探視熬夜加班的工作人員及高科大團隊，並分别至行車室、分駐所、測試車（EMU1000型編組）了解測試準備情形、分送小小夜點。
過程中杜微也和教授張簡及同仁交換意見，希望系統能有最接地氣的好表現。經過多次不同車速實測，TSR均能有效將列車煞停，測試持續進行至清晨5點才結束，台鐵稱成果十分豐碩。
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