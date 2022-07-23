強化民眾自我健康照護能力 健康存摺App新增此功能

健保署「全民健保行動快易通 健康存摺APP」今年5月改版，畫面呈現更簡潔且新增多人生物識別登入功能，讓民眾快速取得相關的健保動態訊息。

即起「健康存摺」在「檢驗檢查結果」專區針對「檢驗報告及追蹤─血糖檢驗報告、血脂檢驗報告」以及「疾病追蹤─糖尿病追蹤、初期慢性腎臟病追蹤、BC型肝炎追蹤」的檢查（驗）項目，新增衛教內容及建置相關衛教網站連結，方便民眾及時得到正確衛教訊息。

阿華（化名）是位三高病人，定期在診所接受追蹤治療，持續服用降血壓、血脂等藥品，最近下載健保署「全民健保行動快易通 健康存摺APP」，發現APP的「檢驗檢查結果」專區可以查詢近期血糖、血脂等項目的檢驗結果。

但這麼多檢查項目、檢查目的還有檢查結果代表什麼意思呢？健保署長李伯璋說，健保署即起針對常見檢查（驗）項目，新增衛教內容及衛教網站連結，幫助民眾快速看懂檢查（驗）項目所代表的身體訊息，以得到正確衛教訊息，強化民眾自我健康照護能力。

李伯璋說，這次「健康存摺」新增服務內容，希望進一步提升民眾健康識能，讓民眾獲取、理解、表達及使用衛教資訊，方便民眾就自己的健康情形，做出正確決定及善用醫療資源。近期新增訊息還有多元健保繳費方式、放寬口服B肝抗病毒處方醫師限制、新增收載新藥、腸泌素議題等。

健保署統計，截至今年6月29日「全民健保行動快易通 健康存摺APP」下載次數達2千萬次、登錄健康存摺民眾超過1千萬人，截至7月21日已有438萬台行動裝置，包含手機、平板等更新APP。

李伯璋提醒，下載APP的民眾請趕快進行APP升級，同時也一起提醒身邊的親友要進行APP升級，即時掌握自己的健保權益，為取得即時健保訊息最佳的管道。除了「健康存摺」外，還有「健保櫃檯」、「醫療查詢」、「虛擬健保卡」等多項服務，應快手速速下載。