40多歲女新冠確診腦霧 騎機車突「斷片」撞卡車險釀憾事

Omicron使國內超過400萬人確診，不少人康復後1至3個月，出現「腦霧」等長新冠症狀，一名46歲蘇小姐今年5月確診後，持續出現疲倦感、頭痛，嚴重影響思考及說話能力，甚至某一次騎車時，因為一時腦袋混亂「斷片」自撞卡車，差點釀成憾事。

美國追蹤研究指出，約近2成確診者康復後，仍持續出現長新冠症候群，包括頭痛、喉嚨痛、嗅覺或味覺異常、疲倦、呼吸急促、胸痛或胸悶、關節疼痛、憂鬱和焦慮。英國研究統計，約有63%患者因長新冠影響日常生活，如慢性疲勞、注意力無法集中、情緒低落、睡眠障礙等。

臺北醫學大學附設醫院神經內科醫師蔡睿蘋表示，腦霧常見現象包含思考反應緩慢、注意力不集中、記憶力減退、語言溝通能力下降等，現代人生活型態改變，例如壓力過大、過度使用電子產品等原因，皆容易造成注意力不集中、突然腦袋一片空白的情況，進而觸發腦霧。

蔡睿蘋指出，腦霧其實並非新冠肺炎專屬症狀，而是許多腦部相關疾病的早期症狀之一，提醒民眾若有以上症狀，可以積極尋求專業醫師協助，如不及早就醫改善，放任腦霧發展可能會間接造成焦慮、憂鬱、失智症、甚至阿茲海默症的發生，進而損傷腦部健康。

中國醫藥大學附設醫院台北分院神經內科醫師盧韻如表示，史丹佛大學去年一項研究發現，有四分之一的患者會有持續2個月的認知症狀，輕症患者也有。腦霧復原時間不一，有的人數周復原，但也有研究發現，確診者接受治療後平均長達7個月以上，都還有可能診斷出腦霧。

如何改善腦霧？蔡睿蘋建議，可養成運動習慣、地中海飲食、保持充足睡眠、參與社交活動、從事個人活動、避免酗酒用藥等6大方向。也可攝取莓果、蔬菜、柑橘類等類黃酮化合物，及西洋芹、香菜、蘋果皮、青椒、高麗菜、胡蘿蔔、綠花椰等富含木犀草素，增加大腦保護因子。

盧韻如表示，現行無專門治療長新冠藥物，因此臨床多半朝「抗氧化、抗發炎」治療方向，日本實驗性地將「重複經顱磁刺激（rTMS）」運用在長新冠治療；國內臨床有2種自費治療方式，包括高壓氧治療及體外加強博衝治療（EECP），加速體內血液循環。

台灣神經學學會理事長胡朝榮表示，新冠病毒引發全身性廣泛慢性發炎，可能傷害腦血管內皮細胞，造成腦部血氧濃度下降。若患者因染疫、免疫力下降，更容易合併神經系統併發症，美國疾病管制暨預防中心也將長新冠與腦部神經系統有關狀況，建議歸類殘疾失能範圍中。