無人機入侵空域害桃機暫停起降34分鐘 千人受影響

桃園機場公司今日16時31分接獲民眾通報於坑口彩繪村(23L方向約2公里處)，發現疑似無人機活動，機場公司立即通知塔臺暫停起降。為維護飛航安全，航務單位立即通知航警局勤指中心及值班同仁前往現場查看，確實有遙控無人機事件。桃機指出，本次事件造成機場暫停起降共34分鐘，受影響航班17架次，旅客依航班運量預報表計1097人。

機場公司提醒，依據民用航空法第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定，未經交通部民用航空局同意於劃定公告之機場四周一定距離範圍內從事遙控無人機飛航活動者，經查證屬實將處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關法規以避免受罰。

桃園機場下午傳出無人機入侵空域干擾飛機起降，長榮航空BR266（金邊-台北）、BR197（東京羽田-台北）轉降松山機場，國泰航空CX472（香港-台北）改降高雄小港機場，其餘航班維持在桃園降落。